Pourquoi adhérer au réseau d'installateurs CHARUEL en 2019 : entretien avec un nouveau membre

2018 demeurera une année de réussite pour le réseau d'installateurs CHARUEL avec au total huit nouveaux membres qui l'ont rejoint, lui permettant de consolider son implantation nationale. A l'heure où le développement de la vente de portails constitue une opportunité de croissance et de diversification de l'offre, ce renforcement assoit la fiabilité du réseau. Ses quarante-sept adhérents se composent essentiellement de deux profils : des spécialistes des extérieurs (clôtures, portails, carports) et des entreprises de menuiseries et fermetures.

Parmi eux, David GRECO, Directeur commercial de l'entreprise JOBERTY, Cormontreuil (51), adhérente depuis février 2018 :

« Conscient que le portail et la clôture allaient devenir des univers importants dans le monde de la fermeture, il était primordial d'intégrer un réseau fiable, afin d'être reconnu comme véritable spécialiste et non comme un simple revendeur. CHARUEL s'est avéré le réseau le plus proche des valeurs de notre entreprise. Son dynamisme, ses produits fabriqués en France, son expérience significative et surtout son sens de la relation humaine, nous permettent de progresser dans nos compétences.

Ce partenariat permet à nos commerciaux, depuis bientôt un an, de bénéficier d'une meilleure approche du produit dans des configurations complexes. Le fait de rejoindre un réseau permet également de faire progresser plus rapidement un « jeune » vendeur. Celui-ci pouvant obtenir très facilement une réponse à une question technique. Depuis notre intégration au réseau CHARUEL, nous avons augmenté le nombre de ventes de portails et clôtures. ».

CHARUEL

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 47 professionnels du portail répartis sur l'ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre complète de portails PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 177 Ko)