Salon ARTIBAT 2018 Hall 9 - Stand A07 : Sur les pas des dernières nouveautés béton D’EDYCEM

Cette édition du salon ARTIBAT constitue une vitrine du savoir-faire d'EDYCEM, branche du groupe HERIGE. Elle présente ses dernières nouveautés en matière de bétons, prêt-à-l'emploi et préfabriqué.

EDYCEM BPE

L'activité BPE d'EDYCEM est portée, depuis plusieurs années, par un esprit pionnier d'innovation. La chaire de recherche mise en place avec Centrale Nantes en est l'illustration, à l'instar de la technologie SMARTCEM® intégrée à ses chapes fluides. L'ensemble des chapes fluides ciment et anhydrite seront mises en avant sur le stand. Une partie de la gamme LUMILISS® est également présentée sous différentes formes : poreux, poli, micro-désactivé, bouchardé, désactivé et granulats luminescents.

EDYCEM PREFA

Chaque année, EDYCEM PPL enrichit ses collections afin de répondre au plus large panel de demandes du marché. À découvrir sur le salon les gammes :

: pavés VENDÔME, BASTILLES multiformats et dalles PALMA sablées et lisses, Déco : galets, piquets ou encore parements pour aménager les allées et terrasses…

EDYCEM BPE : Connecté et esthétique, le béton fait sa révolution

ONDALISS® DES SOLS : Une gamme complete et innovante

Répondant aux attentes de confort thermique des clients et offrant une facilité et rapidité de mise en œuvre pour les applicateurs, les chapes fluides ONDALISS® DES SOLS se composent de deux types de chapes (Chape fluide ciment et Chape fluide anhydrite). Sous Documents Techniques d'Application délivrés par le CSTB, elles offrent une qualité constante, par leur production en centrales EDYCEM, bénéficiant de la marque NF BPE. Elles sont mensuellement soumises à des contrôles de suivi de production par le laboratoire R&D d'EDYCEM.

La chape fluide ciment

CHAPE KALKISS® : Compatible avec tout type de support, elle répond à toutes les problématiques techniques.

La chape fluide anhydrite

: Conçue pour répondre aux nouvelles réglementations thermiques et pour l'enrobage de planchers chauffants à eau en faible épaisseur. CHAPE LIQUIDE® EXCELIO : Chape ultra-mince en pose adhérente.

Chapes fluides connectées SMARTCEM® : l'innovation signée EDYCEM

Exclusif, le béton connecté SMARTCEM® résulte des travaux de recherche initiés avec l'École Centrale Nantes dans le cadre de la Chaire «Des bétons innovants pour de nouvelles applications». Avant-gardiste, il repense la traçabilité et l'analyse de cycle de vie. En phase avec la notion de «smart city», cette solution durable dans le temps s'appuie sur l'intégration de puces RFID. Les applicateurs, membres du réseau EDYCEM ONDALISS® DES SOLS, peuvent effectuer une traçabilité complète du produit via une application mobile gratuite et téléchargeable www.smartcem.fr.

Ils bénéficient ainsi d'informations essentielles sur : la nature du liant, la résistance mécanique, le marquage CE du procédé, la référence du Document Technique d'Application en vigueur, le nom du titulaire du DTA en vigueur, le site de production, la date de mise en oeuvre, et le nom de l'applicateur.

LUMILISS® : du béton décoratif pour la liberté de création

De porosité importante, le béton monogranulaire LUMILISS® POREUX peut être coloré dans la masse et traité en surface avec le vernis EDY.

La version LUMILISS® ROC POLI peut être mélangée de plusieurs types de granulats, coloré ou rester à l'état naturel. Le polissage offre une surface plus ou moins lisse, définie selon l'application, intérieure ou extérieure.

Utilisant des granulats issus de la pierre de construction locale, LUMILISS® MICRO-DÉSACTIVÉ se caractérise par un aspect gravillonné sablé.

S'intégrant harmonieusement à l'environnement, LUMILISS® ROC BOUCHARDÉ revêt des allures de pierre naturelle.

LUMILISS® DÉSACTIVÉ offre du caractère aux extérieurs avec un aspect gravillonné.

EDYCEM PPL : Du bloc au sol, à la décoration

VERTICAL BLOC® : performant et éco-responsable

Le VERTICAL BLOC® dispose d'un Document Technique d'Application délivré par le CSTB qui garantit :

une adaptation simple au multi-dimensionnement : des éléments de 20, 40, 60 cm et des coulissants permettent de répondre aux divers besoins du chantier. Le fractionnement et l'emboîtement optimisent la flexibilité,

: des éléments de 20, 40, 60 cm et des coulissants permettent de répondre aux divers besoins du chantier. Le fractionnement et l'emboîtement optimisent la flexibilité, une réponse parasismique performante : le ferraillage simplifié facilite la mise en oeuvre. Le positionnement d'aciers filants, préalablement défini par un bureau d'études structure, accentue la résistance dans les zones sensibles,

: le ferraillage simplifié facilite la mise en oeuvre. Le positionnement d'aciers filants, préalablement défini par un bureau d'études structure, accentue la résistance dans les zones sensibles, un remplissage au mortier prêt-à-l'emploi : pour finaliser l'ensemble, un remplissage continu et intégral de mortier dans l'ensemble des cavités des blocs est nécessaire. Il s'effectue facilement à l'aide d'une pompe à béton ou chape. Issu d'une fabrication industrielle, le mortier CEM MORTIER BLOC ® prêt-à-l'emploi confère qualité et performance à l'ouvrage,

: pour finaliser l'ensemble, un remplissage continu et intégral de mortier dans l'ensemble des cavités des blocs est nécessaire. Il s'effectue facilement à l'aide d'une pompe à béton ou chape. Issu d'une fabrication industrielle, le mortier CEM MORTIER BLOC prêt-à-l'emploi confère qualité et performance à l'ouvrage, une qualité de la paroi : pas de joints, moins de spectre et de faïençage pour une homogénéité du support d'enduit. Elle offre des performances telles que l'augmentation de la surface habitable, l'assurance des fixations, l'imperméabilité à l'air, le confort phonique...

VERTICAL BLOC® se distingue par son caractère éco-responsable. Cette matière première 100 % naturelle réduit les consommations de CO 2 de 8 %. Ne dégageant pas de poussières, elle ne nécessite pas de bétonnière au montage, de découpe sur site, ni de consommation de mortier, pour des chantiers propres.

NOUVEAU ! Des accessoires complémentaires viennent compléter la gamme VERTICAL BLOC® :

Vertical Coffre : développé pour l'intégration des coffres de volets roulants dans la construction,

Poutrelles et blocs FL : destinés à la création de linteaux et fondations dans les ouvrages réalisés en VERTICAL BLOC®.

DALLES D'ÉTANCHÉITÉ ALLEGO® : la légereté au service des poseurs

Posées sur plots et conformes à la norme NF EN 1339, ces dalles d'étanchéité sont dédiées au drainage des eaux de ruissellement des toitures privatives. Elles favorisent l'accès aux toitures-terrasses tout en protégeant les revêtements d'étanchéité. Leur poids allégé de 25 % (21 kg) a été étudié pour favoriser le confort de pose des étancheurs et une meilleure maniabilité. Amovibles, elles se remplacent aisément. Leur conception, offrant un alignement et un écartement réguliers, optimise le résultat. Le calage précis renforce la stabilité. Pratique également pour l'installation !

PAVÉS DRAINANTS : l'environnement au coeur du développement

Les nouveaux pavés drainants EDYCEM PPL illustrent la sensibilité du fabricant aux enjeux environnementaux. Leur rôle : favoriser l'écoulement et la pénétration naturelle des eaux pluviales dans le sol. Préventifs, ils évitent la stagnation de l'eau. Les risques d'inondations ou d'engorgements de certains sols sont limités. Écologiques, ils laissent la végétation se développer, tout en autorisant le passage de véhicules. Ces pavés drainants sont également pensés pour le confort des poseurs. Des encoches exclusives et des écarteurs sur les faces latérales opposées pérennisent l'installation et stabilisent l'ensemble.

GAMME VOIRIE ET PMR : prévention et sécurisation des déplacements

Adaptée aux personnes à mobilité réduite, la gamme répond aux dispositifs législatifs en vigueur pour les passages piétons, bords de trottoirs, quais de bus, de train ou encore de tramway. Elle optimise et sécurise les déplacements des personnes en incapacité permanente ou temporaire.

Avertissant d'un éventuel danger, ces solutions leur permettent d'accéder librement aux lieux publics et privés :

Conformes aux normes NF 187 et NF EN 1339, les dalles de guidage et d'éveil podotactiles sont conçues pour les besoins des agglomérations afin de sécuriser les espaces pour les non ou mal voyants .

. Répondant à la norme NF P98-352, les bandes de guidage sont destinées à orienter les personnes souffrant de déficience visuelle sur leur itinéraire donné. En noir ou blanc, elles s'appliquent sur les trottoirs, traversées de chaussée et Établissements Recevant du Public.

sur leur itinéraire donné. En noir ou blanc, elles s'appliquent sur les trottoirs, traversées de chaussée et Établissements Recevant du Public. Les dalles pictogrammes se déclinent sous trois formes (piéton, handicapé et cycliste). Elles permettent de guider les usagers et de baliser les accès des espaces aux personnes concernées.

DALLES PEPLUM®, ARDOISÉES ET VELOUTÉES : La pierre reconstituée à l'honneur

En pierre reconstituée, PEPLUM® tire son caractère authentique du moulage réalisé sur des pavés de rue d'autrefois. Lisse et peu poreux, il offre du cachet aux intérieurs et répond à tout type d'aménagement : contemporain, restauration de bâtis anciens, etc. Disponible en deux coloris, blanc vieilli et ton pierre, il se décline en monoformats ou en opus trois formats. Il offre ainsi plusieurs possibilités de calepinage et de pose. Finement structurée, la dalle ARDOISÉE emprunte son relief et son aspect authentique à l'ardoise naturelle. Le modèle VELOUTÉ antidérapant préserve le confort tout particulièrement aux abords des piscines.

La Pierre naturelle sous toutes ses formes

Granit, calcaire, grès, ardoise, travertin… la gamme Pierre naturelle d'EDYCEM PPL démultiplie la créativité pour les aménagements extérieurs : piscines, allées de jardin… Apportant qualité et authenticité, elle se décline sous forme de pavés, dalles, dallages, margelles, bordures ou encore pas japonais.

GAMME DE PRODUITS PRESSÉS : l'authenticite au sommet de son art

Terrasses, bordures et allées revêtent un style élégant avec la gamme PRESSÉE. Les pavés VENDÔME marient le charme rustique de l'ancien à une production moderne. Les modèles vieillis et nuancés BASTILLE jouent la carte du multiformat et de la couleur. Les dalles PALMA SABLÉES reproduisent l'effet de sablage et apportent prestige et élégance aux extérieurs. L'esthétique épurée des dalles LISSES est soulignée par une texture lisse agréable au toucher.

LA GAMME DÉCO : le soin du détail

Les parements, fins ou épais, viennent habiller les murs de leur multitude de couleurs et de textures. Les galets offrent un large choix de couleurs avec l'ajout du gris nuancé, du calcaire crème et d'un mélange multicolore. Les piquets SCHISTE, aux bouts sciés ou bruts, permettent de créer des délimitations naturelles en diversifiant les hauteurs (100, 150 ou 200 cm) et les largeurs (6 x 8 cm et 8 x 10 cm).

EDYCEM - www.edycem.fr



Avec 24 centrales à Béton Prêt à l'Emploi bénéficiant du marquage NF et deux usines de préfabrication industrielle, EDYCEM offre des produits alliant technicité et esthétisme, et couvre un territoire qui s'étend de Rennes à Arcachon. L'entreprise affirme son attachement historique au métier du béton par son expertise et ses valeurs fondatrices que sont la culture de l'innovation, la proximité, le service client et l'esprit d'équipe. EDYCEM est la branche béton du Groupe HERIGE.

