Vêtements de travail : les équipes VM prennent la pose dans une brochure dédiée

Dans la continuité de sa campagne «La sécurité, c'est aussi mon métier»*, lancée début 2018, à destination de ses clients et de ses collaborateurs, VM poursuit son engagement dans la sensibilisation de tous, avec sa brochure dédiée «Vêtements professionnels : les équipes VM prennent la pose !». Venant compléter le catalogue annuel Equipement de Protection Individuelle et de Sécurité**, elle met en avant la nouvelle collection de vêtements de travail de manière originale.

Qui pouvait mieux faire la promotion de la sécurité au travail que les équipes VM ? Catherine de VM Aizenay, Bastien de VM Pouzauges ou encore Julien de VM Vouneuil…, ce sont dix-neuf collaborateurs(trices) qui se sont prêtés au jeu du mannequinat pour véhiculer un message simple : « Profitez de cette fin d'année pour habiller vos collaborateurs de la tête aux pieds ! ». La sélection se compose de vestes, polaires, gilets, doudounes, pantalons et chaussures de sécurité, pour répondre à tous les besoins pour l'hiver.

Ce dépliant de huit pages est disponible jusqu'au 31 décembre prochain dans les points de vente VM ou téléchargeable sur le site www.vm-materiaux.fr. Il est décliné également sous forme d'affiche 60 x 80 cm afin de sensibiliser les clients à bien s'équiper sur les chantiers.

* Communiqué de presse sur demande ouaccessible ici.

** Opus de 64 pages conçu pour gagner en sécurité sur les chantiers et optimiser les conditions de travail. Il propose une sélection de produits conformes à la directive 89/686/CEE et aux normes en vigueur. Synonymes de sécurité, de fiabilité, d'ergonomie et de style, ils sont fabriqués par des marques de renommée dans le secteur. Les produits sont présentés à travers 16 chapitres couvrant l'ensemble des parties du corps, pour tous les métiers du bâtiment : protection des pieds, vêtements de travail, vêtements de pluie, haute visibilité, protection des yeux, protection des mains, hygiène et propreté, protection de la tête, protection du corps, protection des voies respiratoires, kit de protection complet, sécurité anti-chute, levage et arrimage, petite signalisation, bâches, la sélection d'équipement spécial femme.

À propos de VM

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le coeur de son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 84 points de vente équipés d'espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros oeuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage… VM est l'activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 2.62 Mo)