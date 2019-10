Collection de portes d'entrée 2019-2020 : ATLANTEM présente de nouvelles tendances

Chaque année, l'industriel français ATLANTEM s'appuie sur son sens de la créativité et sur son expertise technique pour enrichir sa collection de portes d'entrée. Le catalogue 2019-2020 poursuit cette démarche et révèle ses tendances :

nouvelles esthétiques jouant sur la couleur, la matière et le vitrage,

création d'une gamme en acier synonyme de hautes performances et de sécurité…

Les solutions proposées s'appuient sur les critères d'achat les plus plébiscités tels que le design, la personnalisation, la sécurité, la luminosité ou encore l'isolation thermique. Autant de nouveaux modèles qui permettent aux artisans d'offrir à leurs clients particuliers une riche palette de solutions selon leurs goûts et leurs besoins.

Nouvelle collection en acier : sécurité et performances renforcées

Pour les projets à hautes performances énergétiques, la nouvelle collection de 18 modèles en acier atteint un coefficient thermique Ud de 0,67 W/m2.K (pour un modèle plein). Constitués d'une mousse en polyuréthane de haute densité, ils réduisent au minimum les déperditions de chaleur. Ces modèles sont équipés d'un triple vitrage feuilleté et d'une serrure à déclenchement automatique 5 points, un gage de sérénité. Pour le confort de pose et l'esthétique, les paumelles au réglage tridimensionnel évitent de dégonder l'ouvrant. Autolubrifiantes, elles suppriment l'effet trace noire sur les murs.

De nouveaux effets de couleurs et de matières

Afin de renforcer la personnalisation de l'entrée, ATLANTEM a introduit de la couleur et de nouvelles matières dans ses collections en aluminium. En témoignent les modèles « Weber » et « Fletcher » qui se dotent d'une poignée de tirage intégrée en saillie laquée. De la même teinte que le panneau pour un style épuré ou d'un autre coloris pour trancher, elle apporte du cachet à l'extérieur.

Le fabricant propose également des jeux de textures avec des inserts de pierre naturelle grise ou rosée sur le modèle « Evans ». Autre exemple, la porte « Powell » s'habille d'un vitrage dans lequel du fusing Aria rouge ou noir a été incrusté. Le modèle « Jordan » se caractérise par des dessins arrondis en rainurage et un vitrage dépoli. La gamme « PVC Couleur » s'enrichit de quatre nuances en chêne doré ou irlandais, gris anthracite veiné ou lisse. De nouveaux modèles s'ornent d'inserts vitrés dépolis en forme de hublot, de carrés, ou encore de vitrages avec décors.

Gamme « Vision » : la finesse de nouveaux design

En recherche constante de styles créatifs et originaux, ATLANTEM élargit sa palette de portes design « Vision ». L'esprit des ateliers industriels et des lofts revient en force à travers le modèle en aluminium « James ». Son vitrage feuilleté bénéficie d'un système de laquage et de sablage qui imite un motif floral. Le modèle « Pereza » et son laquage noir reproduisent les lignes d'une grille élégante en fer forgé. La porte « Wood » fait la part belle à des motifs végétaux, en clin d'œil à la nature.

Cette gamme de portes en aluminium est réalisable en bois ou PVC pour s'harmoniser à l'architecture de la maison. Elles disposent d'un vitrage de sécurité SP510 dont la composition retarde les tentatives d'effraction. Testé selon la norme EN 356 et classé P5 (protection renforcée), le vitrage résiste à la chute de neuf billes d'acier de 4,11 kg chacune, lâchées à 9 m de hauteur. Gage de luminosité (TLw = 75 %), il constitue également un rempart contre les pertes de chaleur en hiver et régule l'entrée des rayons U.V. (90 %) l'été.

Économies et harmonie avec la nouvelle gamme « First »

ATLANTEM a développé la gamme « First » qui se compose de six portes d'entrée en aluminium monobloc. Cette collection, accessible à tous les budgets, associe un ouvrant de 77 mm d'épaisseur et un dormant hybride AM-X. Elle est équipée d'une serrure à relevage et de fiches tridimensionnelles. En option, des serrures automatique ou sécurité à goujons sont disponibles.

ATLANTEM

Filiale du Groupe HERIGE, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 285 Ko)