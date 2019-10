Coup de cœur tendance de CHARUEL : nouveau portail LITHOP

Avec plus de 200 modèles en aluminium et PVC fabriqués sur-mesure à Carentoir (56), le réseau d'installateurs CHARUEL propose une large collection de portails aux particuliers. Si chacun peut trouver une solution selon ses besoins d'aménagement et ses goûts décoratifs, CHARUEL présente son « coup de cœur » tendance de la rentrée : le nouveau portail LITHOP. En aluminium, ce modèle plein et de forme droite s'inscrit dans l'accroissement du choix de ce matériau, de préférence en gris anthracite RAL 7016, par les foyers (60 % des ventes - étude le marché des portails et clôtures de jardins en France MSI reports SARL de novembre 2018).

Son design moderne et épuré se caractérise par six panneaux Trespa, un matériau utilisé en façade de bâtiment, reconnu pour sa résistance. Composé d'un noyau compact et de couches supérieures en résine synthétique, il préserve des rayures, et garantit le design du portail dans la durée.

Disponible en ouverture battante, ce modèle motorisable se décline en cinq coloris qui varient du gris anthracite au blanc pur, en passant par le gris poussière, le gris agate ou le noir foncé. Des nuances sobres qui s'harmonisent avec les architectures contemporaines, apportent une touche de modernité aux anciennes demeures et se marient délicatement aux environnements verdoyants. Sa grande hauteur jusqu'à 2 mètres renforce le sentiment d'intimité chez-soi, un critère de plus en plus plébiscité.

CHARUEL

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 52 professionnels du portail répartis sur l'ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre complète de portails, clôtures et claustras PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). https://www.charuel.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. https://www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 718 Ko)