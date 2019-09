EDYCEM PPL enrichit sa gamme VERTICAL BLOC® avec VERTICAL BLOC® FL : le bloc de coffrage pour fondations et linteaux

Finie la lourde tâche du coffrage rapporté sur les chantiers ! EDYCEM PPL dévoile son nouveau bloc à bancher calibré VERTICAL BLOC® FL destiné à la réalisation des fondations et des linteaux pour toutes les ouvertures. Issu d'un procédé de fabrication contrôlé et suivi, garant de sa fiabilité, il a été pensé pour optimiser le travail des professionnels. Illustration de la démarche de proximité d'EDYCEM PPL, cette nouvelle conception de bloc réduit les manipulations et offre un gain de temps précieux. En béton courant, 100 % naturel et recyclable, VERTICAL BLOC® FL est conforme aux constructions en zone sismique. Associé à une poutrelle du même nom, il est adapté à la maison individuelle comme aux logements collectifs et tertiaires.

Le VERTICAL BLOC® FL : de multiples atouts

Le VERTICAL BLOC® FL, se distingue par son caractère éco-responsable. Sa matière première 100 % naturelle réduit les consommations de CO2 de 8 %. Ne dégageant pas de poussières, elle ne nécessite pas de bétonnière au montage, de découpe sur site, ni de consommation de mortier, pour des chantiers propres. Le VERTICAL BLOC® FL offre de nombreux avantages :

: ce bloc unique s'adapte à la réalisation de fondations filantes et de linteaux pour tout type d'ouverture, une mise en œuvre rapide : léger et ergonomique, il optimise le confort des artisans et facilite la pose,

: associée au bloc VERTICAL BLOC FL, cette poutrelle manuportable ne nécessite pas l'usage de matériel de manutention et facilite l'accès sur chantier, une réponse parasismique performante : associé au VERTICAL BLOC®, le VERTICAL BLOC® FL constitue un gage de qualité et accentue la résistance des ouvrages dans les zones sismiques.

VERTICAL BLOC® FL : et BIM !

EDYCEM PPL entend favoriser et participer à la transition numérique des professionnels, architectes et bureaux d'études. Transformé en objet BIM, VERTICAL BLOC® FL entre dans la maquette numérique des logiciels de construction ARCHICAD et REVIT, les plus couramment utilisés. Ses caractéristiques sont ainsi facilement accessibles : descriptif technique, déclaration de performance (DOP), fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), etc.

EDYCEM PPL

Fabricant de produits en béton industriel tels que parpaings, blocs béton innovants, bordures, gammes PMR et produits d'aménagement extérieur en pierre reconstituée (dalles, pavés, produits moulés…), EDYCEM PPL est basé en Vendée (85) et commercialise l'ensemble de ses gammes sur toute la France.

www.edycem-ppl.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 809 Ko)