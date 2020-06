HERIGE : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Herige a annoncé avoir obtenu de ses partenaires bancaires historiques un Prêt Garanti par l’État d’un montant de 50 millions d'euros. Ceux-ci renouvellent ainsi leur pleine confiance dans la capacité de rebond du groupe. Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'État Français, est souscrit pour une durée initiale d’un an.Ces financements viennent compléter une série de mesures prises ces dernières semaines telles que le report des investissements non-stratégiques, le décalage - conformément à la loi - des échéances de remboursement d'emprunt et la non-distribution de dividende sur les résultats 2019.Associées à une gestion rigoureuse du plan de réduction de coûts, elles renforcent la liquidité du groupe dont l'ensemble des activités a redémarré progressivement et de manière globalement plus rapide que prévu.Avec la réouverture graduelle de ses points de vente de négoce de matériaux depuis le 24 mars, de ses centrales à béton depuis le 25 mars et de ses usines de menuiserie depuis le 14 avril, le groupe s'est en effet organisé pour répondre de façon réactive aux besoins des professionnels du bâtiment.Herige vise ainsi, à ce jour, à rétablir l'équilibre de sa trésorerie dès la fin de l'exercice.