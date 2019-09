HERIGE : ATLANTEM enrichit sa collection de menuiseries hybrides avec le nouveau coulissant AM-X

Fort du succès de sa gamme AM-X, des menuiseries hybrides innovantes, l'industriel français ATLANTEM poursuit son développement avec son nouveau Coulissant 2 vantaux AM-X. Inscrit dans la continuité conceptuelle et technique du châssis à frappe AM-X, il crée une harmonie d'ambiance en reproduisant les mêmes atouts. Cette conception, basée sur la technologie AM-X éprouvée et brevetée, se caractérise par un design contemporain et épuré. La finesse des profils augmente la surface vitrée et le gain de luminosité. Différentes finitions intérieures sont déclinées, en neuf comme en rénovation, pour une cohérence esthétique d'ensemble. Cette solution affiche de hautes performances énergétiques Uw = 1,4 W/m2.K et AEV, afin d'optimiser le confort et le bien-être chez soi, ainsi que la consommation énergétique.

Un univers esthétique personnalisé

Disponible jusqu'à 3,40 m de largeur et 2,6 m de hauteur, le Coulissant 2 vantaux AM-X se décline en de multiples finitions afin d'homogénéiser l'ambiance intérieure de chaque pièce : blanche, couleur parmi une palette de plus de 250 coloris, ou bois (chêne lasuré, blanchi ou brut à peindre, pin lasuré). Pour faciliter les travaux en réhabilitation, et afin de créer une véritable cohérence entre toutes les ouvertures, ATLANTEM a intégré à son offre un dormant avec une aile de rénovation intégrée : finitions affleurantes, soudures invisibles…

Toujours plus de luminosité

L'apport de lumière naturelle constitue un critère essentiel dans le développement du Coulissant AM-X. ATLANTEM a travaillé sur la finesse des profils pour garantir une grande surface vitrée. Le montant central de 35 mm, inscrit parmi les plus fins du marché, et les montants latéraux de 68 mm, y contribuent, quelle que soit l'ambiance choisie. La nouvelle génération de chariots extra-plats, qui s'appuie sur un système de roulement à billes, augmente également la finesse des profils dans la traverse basse et fluidifie le fonctionnement des vantaux.

Le confort avant tout

Quelle que soit la finition intérieure, le Coulissant 2 vantaux AM-X présente une rupture de pont thermique totale. Il affiche des performances énergétiques Uw = 1,4 W/m2.K (pour un double vitrage 28 mm Ug 1.1 WE - 4 ITR/20 ARGON/4), un gage de confort intérieur tant en hiver qu'en été. Les baies coulissantes bénéficient de performances A*3 E*6B V*A2.

Pour le confort d'utilisation quotidienne, ATLANTEM propose une poignée béquille, coordonnée avec celle du châssis à frappe. En option, le modèle élégant Symbole optimise la préhension ; grâce à un mouvement 2 en 1, il pivote pour débloquer le vantail et se tire pour ouvrir. Le seuil encastrable facilite le passage des personnes à mobilité réduite de l'intérieur vers la terrasse.

En toute sérénité

ATLANTEM apporte une attention particulière à la dimension sécuritaire de l'habitat. Le Coulissant AM-X est équipé d'une crémone 3 points en standard. Il propose en option une crémone en acier à crochets bidirectionnels. En cas de tentative d'effraction, l'action en sens opposé des crochets permet un meilleur verrouillage du vantail. Pratique pour s'absenter en toute tranquillité !

ATLANTEM

Filiale du Groupe HERIGE, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 823 Ko)