HERIGE : Marie-Claude JEANOT, nommée Directrice des Projets et de la Transformation

Dans sa dynamique d'évolution, VM, l'activité négoce du Groupe HERIGE, a nommé Marie-Claude JEANOT au poste de Directrice des Projets et de la Transformation. Sa mission vise à initier et piloter les programmes de développement VM. En tant que membre du comité de direction, elle participe activement à la définition, à la validation et à la mise en application de la stratégie de transformation pilotée par Éric ROUET, Directeur Général.

Une vision de VM à 360°

Cette femme de caractère a construit sa carrière chez VM. Depuis près de quarante ans (1981), elle y occupe des postes clés. Cheffe d'agence à VM Cholet, Directrice Régionale, Directrice Marketing et Développement Commercial, Directrice Commerciale…, elle acquiert au fil des années une connaissance solide et complète du terrain, des besoins des clients comme des collaborateurs. Ses atouts : écoute, sens de la négociation et esprit d'initiative. Elle allie en permanence bienveillance et exigence.

Un pilier du plan de transformation

Marie-Claude JEANOT entend développer, dans sa nouvelle fonction, les axes clés de la feuille de route définie par Éric ROUET, Directeur Général : l'accélération du chantier digital, la refonte du parcours client, l'organisation repensée pour optimiser l'excellence opérationnelle, l'accompagnement des Hommes aux évolutions de leurs métiers.

Un de ses premiers projets a été la réorganisation des secteurs. « Nous sommes passés d'une logique métier à une logique géographique afin de renforcer notre proximité auprès des clients et réduire le nombre d'interlocuteurs. Un gage de gain de temps et de réactivité. La satisfaction du client reste au coeur de nos projets. », explique-t-elle. L'organisation de VM est ainsi aujourd'hui structurée autour de sept secteurs (Vendée, Loire, Touraine Poitou, Niort Charente Maritime, Normandie, Aquitaine) et d'un secteur spécialisé Travaux Publics sous l'enseigne LNTP, avec des Directeurs Commerciaux Réseau animant chacun une dizaine de points de vente.

La mise en place d'un nouvel ERP

En tant que Directrice de projets métier, elle co-pilote, avec Stéphane VIGNERON, DSI, l'un des plus importants chantiers VM : la mise en place d'un nouvel ERP (logiciel de gestion intégré). Cet outil répondra aux nouveaux enjeux des besoins métiers tant au niveau des collaborateurs que des clients. Plus interactif et mobile grâce aux solutions digitales, il permettra ainsi de gagner en agilité et en efficacité opérationnelle. Ses atouts sont multiples :

amélioration du suivi de la relation client ,

, optimisation et fluidification des transactions en point de vente et sur internet ,

, meilleure maîtrise des relations fournisseurs.

La satisfaction client

Marie-Claude JEANOT a également pour mission la mise en oeuvre d'outils de mesure de la satisfaction client tels que des enquêtes, des tables rondes… Une valeur forte qui figure parmi les trois piliers de la feuille de route de la Direction générale qui a pour ambition de devenir le distributeur omni canal de matériaux et TP leader du Grand Ouest auprès des professionnels.

Dates clés

2019 Directrice des Projets et de la Transformation

2013 Directrice Commerciale

2009 Directrice Marketing et Développement Commercial

1999 Directrice Régionale

1994 Cheffe d'agence VM Cholet

À propos de VM

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le coeur de son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 82 points de vente équipés d'espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros oeuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage… LNTP est l'enseigne spécialisée de négoce de matériaux destinée aux travaux publics (voirie, assainissement des eaux usées et pluviales, et aménagement urbain).

VM est l'activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr

