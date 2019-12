Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de sa stratégie de reprise des investissements externes au service de la performance industrielle, Edycem, filiale Béton d'Herige, annonce ce jour être entrée en négociations exclusives avec BHR en vue de la reprise de 6 centrales à Béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53). Cette acquisition permettrait à Herige de renforcer son maillage géographique et de poursuivre ainsi son développement commercial. L'activité Béton constitue aujourd'hui un axe fort de développement pour le groupe.L'ensemble du périmètre emploie 35 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 10 millions d'euros.La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard en mars 2020 à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel.Le groupe tiendra informé le marché de l'avancement du projet.