HERIGE : pas de dividende 2019

Herige a publié un Ebitda 2019 en progression de 27,2% à 31,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de négoce de matériaux de gros oeuvre est en hausse de 50,5% à 18,3 millions. Le résultat net (part du groupe) ressort à 7,5 millions contre 1,3 million en 2018. La société a précisé que, compte-tenu des incertitudes liées au contexte de l’épidémie de Covid-19, le directoire proposera à l’assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2019.Le groupe ajoute, qu'à ce jour, il est prématuré de communiquer avec plus de précision sur l'impact de la pandémie coronavirus sur l'activité de la société.Au 31 décembre 2019, la structure financière se consolide avec des capitaux propres qui s'élèvent à 100 millions d'euros contre 93,5 millions d'euros en 2018, une trésorerie nette de 28,6 millions contre 18,5 millions l'année précédente et un endettement financier net maîtrisé qui s'établit à 67,6 millions contre 61,7 millions au 31 décembre 2018, soit un ratio d'endettement net de 68% contre 66% un an auparavant.