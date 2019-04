Conformément à sa stratégie de reprise des investissements externes au service de la performance industrielle, EDYCEM, filiale Béton du Groupe HERIGE annonce ce jour l'acquisition de la société Béton du Poher constituée de 3 centrales à Béton basées dans le Finistère Sud (Quimper, Rédéné et Carhaix).

Ces trois centrales à Béton, dont deux ont été récemment rénovées compléteront, avec effet au 1er avril 2019, le maillage géographique d'EDYCEM ainsi que son offre de produits et de services.

L'ensemble de ces nouvelles centrales emploie 22 salariés pour un chiffre d'affaires réalisé en 2018 de 8 M€.

Ainsi, l'activité EDYCEM étend sa couverture géographique au travers de 27 centrales à Béton Prêt à l'Emploi, du Finistère au Bassin d'Arcachon.

L'activité Béton constitue aujourd'hui un axe fort de développement et un véritable relais de croissance pour le Groupe HERIGE qui, à travers cette acquisition, renforce sa présence dans le Grand Ouest.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019,

le 7 mai 2019 (après Bourse)

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

