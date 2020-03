Herige : Edycem finalise l'acquisition de 6 centrales à béton

02/03/2020 | 18:31

Le groupe Herige annonce ce soir qu'Edycem, sa filiale Béton, a finalisé l'acquisition auprès de BHR de 6 centrales à béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53).



'L'ensemble du périmètre repris comprend 35 salariés et réalise un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 10 ME. L'activité Béton bénéficiera en 2020 de ces 6 nouvelles centrales performantes, intégrées dans les comptes consolidés du Groupe au 1er mars', explique le groupe.



