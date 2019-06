Herige : Éric ROUET, nouveau Directeur Général de VM, branche Négoce de matériaux du Groupe HERIGE

VM, l'activité négoce du Groupe HERIGE a accueilli lundi 3 juin, son nouveau Directeur Général, Éric ROUET. Cet homme de challenges a en charge de fixer les axes stratégiques et d'assurer le management opérationnel des enseignes VM et LNTP. Fort de son expérience de la distribution et du bâtiment, il a acquis une polyvalence dans le management, le commerce et la gestion dans des groupes de distribution B to B. Sa solide connaissance du terrain lui permettra de poursuivre et de développer la dynamique commerciale déployée au service des clients, afin d'assurer une rentabilité opérationnelle pérenne.

ENERGIE POSITIVE ET ESPRIT COLLECTIF FORT

« La proximité et l'écoute que voue VM à ses clients et ses collaborateurs sont deux facteurs déterminants qui m'ont motivé à rejoindre le Groupe. Lorsque j'ai rencontré les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, j'ai été marqué par leur implication avec une constance : la simplicité dans les échanges et un grand professionnalisme.

Je souhaitais, à titre personnel, évoluer vers un environnement à dimension humaine, où les besoins du client sont le socle de nos décisions. Aujourd'hui, je vais dans un premier temps m'imprégner de l'ADN et de la philosophie du Groupe afin de tisser des relations de confiance. Une clé indispensable pour un travail collectif efficient et pour écrire, ensemble, une nouvelle page de VM. », confie Eric ROUET.

UN PARCOURS AU SERVICE DU CLIENT

Après sa formation en Gestion des Entreprises et des Administrations à Tours et un début de parcours dans des sociétés financières, Éric ROUET intègre le groupe PPR, devenu KERING, en tant que Directeur Délégué après-vente et recouvrement de FINAREF, à Roubaix.

Quatre ans plus tard et après une formation à l'INSEAD, il devient Crédit Manager Groupe de REXEL, leader mondial de la distribution de matériel électrique. C'est alors que démarre son périple professionnel à travers le monde. Il visite les filiales internationales et les accompagne dans la gestion des encours clients. En 2002, il part en expatriation au Brésil pour diriger la filiale locale où il contribue à la réorientation stratégique et à la mise en place d'une nouvelle organisation logistique.

Éric ROUET revient en France, en 2004, pour intégrer le board d'AUTODISTRIBUTION, distributeur leader européen de la pièce de rechange VL et PL. Il y dirige le pôle « filiales », représentant 400 sites.

Depuis 2008, il évoluait au sein du Groupe SAINT-GOBAIN, où il enchaîne les responsabilités de :

Directeur Général de POINT P Est (2008-2010),

Directeur Général de MPRO et SFIC Belgium à Bruxelles (2011-2013),

Directeur Général de POINT P Normandie (2012-2018).

Début 2019, Éric ROUET gérait au siège du Groupe SAINT-GOBAIN un projet d'amélioration des process agences.

Ces expériences enrichissantes lui apportent une vision globale et une expertise du client. Il s'inscrit au plus près de ses équipes et du terrain pour s'assurer que la qualité du service soit une priorité.



CHIFFRES CLES ACTIVITE VM

Membre du groupement MCD

Chiffre d'affaires négoce : 356,3 M€ (1)

1 060 collaborateurs (2)

84 points de vente

16 départements dans le Grand Ouest

30 salles d'exposition

Plus d'1 million de m² de carrelage vendus par an

(1) Données 2018 retraitées conformément à la norme IFRS 5.

(2) Équivalent temps plein 2018.

