HERIGE annonce ce jour avoir obtenu de ses partenaires bancaires historiques un Prêt Garanti par l'État d'un montant de 50 M€. Ceux-ci renouvellent ainsi leur pleine confiance dans la capacité de rebond du Groupe.

Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'État Français dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'État (« PGE ») (arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020), est souscrit pour une durée initiale d'un an.

Ces financements viennent compléter une série de mesures prises ces dernières semaines telles que le report des investissements non-stratégiques, le décalage - conformément à la loi - des échéances de remboursement d'emprunt et la non-distribution de dividende sur les résultats 2019. Associées à une gestion rigoureuse du plan de réduction de coûts, elles renforcent la liquidité du Groupe dont l'ensemble des activités a redémarré progressivement et de manière globalement plus rapide que prévu.

Avec la réouverture graduelle de ses points de vente de négoce de matériaux depuis le 24 mars, de ses centrales à béton depuis le 25 mars et de ses usines de menuiserie depuis le 14 avril, le Groupe s'est en effet organisé pour répondre de façon réactive aux besoins des professionnels du bâtiment.

Le Groupe vise ainsi, à ce jour, à rétablir l'équilibre de sa trésorerie dès la fin de l'exercice.

Avec une reprise de l'activité et une structure financière consolidée, le Groupe est confiant dans sa capacité à limiter l'impact de l'épidémie.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2020, le 28 juillet 2020 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Alain Marion - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Responsable Communication Groupe

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mm1qY5hoapeUyZ6ckp5qZ5VlameWlZSWl2qVmJdulp6Wbpxjlmtkl8XJZm9knmlq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63944-herige-obtention-pge_vdef-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews