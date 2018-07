Herige : chiffre d'affaires semestriel en hausse de 4,9%

24/07/2018 | 18:27

Herige a rapporté ce mardi soir avoir dégagé un chiffre d'affaires de 154,2 millions d'euros au titre du deuxième trimestre de son exercice, soit une hausse de 2,2% et de 2,4% en données retraitées par rapport à la même période en 2017.



Sur l'ensemble du semestre, les revenus ressortent ainsi à 294,4 millions d'euros, en croissance de 4,5% (+4,9% retraité). La contribution du pôle 'Négoce de matériaux' a atteint 184,5 millions d'euros sur la période, soit une augmentation de 2,9% et de 3,6% en retraité.



Les contributions des segments 'Menuiserie industrielle' et 'Industrie du béton' se sont pour leur part élevées à respectivement 75,9 et 41,8 millions d'euros, en progression de 9,1% et de 4,7%. Enfin, les 'autres métiers' ont vu leur chiffre d'affaires s'éroder de 4,6% à 11,7 millions d'euros.





