Herige : de solides résultats semestriels

10/09/2019 | 18:29

Le groupe Herige annonce ce mardi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 325,7 millions d'euros au premier semestre, en croissance de +4,9% à périmètre comparable par rapport au 30 juin 2018.



La marge brute consolidée s'élève à 121,8 millions d'euros, en hausse de 6,4 ME par rapport à la première partie de l'année 2018. Ainsi, le taux de marge brute représente 37,4% du chiffre d'affaires.



Le résultat net part du groupe est de 4,9 millions d'euros contre 0,9 million un an auparavant.



'Sur la seconde partie de l'exercice en cours, le Groupe Herige devrait pleinement bénéficier de l'intégration des 3 centrales à béton de la société Béton du Poher ainsi que de la poursuite d'un marché globalement correctement orienté.



', indique la direction



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.