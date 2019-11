Herige : point sur l'actionnariat familial

26/11/2019 | 12:05

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 23 septembre, la société HVB contrôlée par Monique Robin a franchi en hausse le seuil des de 5% du capital d'Herige (ex-VM Matériaux) à la suite de l'acquisition d'actions sur le marché.



En date du 19 novembre, HVB détenait 5,15% des parts et 4,62%, et fait partie du groupe familial qui, dans son ensemble, détient 64,70% des parts et 75,84% des voix.





