Herige : reprise partielle et progressive de l'activité

25/03/2020 | 18:41

Le groupe Herige annonce ce soir une reprise partielle et progressive de son activité.



'Sur la base du plein accord des collaborateurs le souhaitant et dans le respect des gestes barrières et de distanciation préconisés par les autorités, Herige a repris de manière strictement encadrée l'activité de certains points de vente de la branche Négoce de matériaux, et au sein de la branche Béton de son usine de préfabrication et certaines centrales. Ces réouvertures s'adressent à une clientèle professionnelle et non au grand public, comme préconisé par les autorités', explique Herige.



'Pour la branche Menuiserie, la prise de commandes est maintenue et un schéma de reprise éventuelle d'activité est actuellement à l'étude.'



