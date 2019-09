Le réseau SOLABAIE® fait le point sur le 1er semestre 2019 : dynamisme et poursuite du développement

Le réseau SOLABAIE® a réuni ses membres en juin dernier à l'occasion d'une tournée de sept réunions régionales à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Paris et Nantes. L'occasion pour les installateurs, leurs équipes commerciales et les animateurs SOLABAIE® d'échanger sur des sujets du quotidien liés à la profession, de dresser un bilan semestriel et de présenter les actions à venir. Rythmées entre temps de réflexion et moments de convivialité, ces journées fédératrices sont portées par des valeurs d'esprit collectif, de partage, d'écoute et de bonne humeur.

Un réseau qui se déploie chaque année

Sept nouvelles entreprises ont été accueillies dans le réseau au premier semestre, confirmant son maillage territorial, tout particulièrement sur la côte Ouest : Biarritz (64), Blaignac (33), Mont-de-Marsan (40), Angers (49), Plumelin-Locminé (56), Saint-Cannat (13) et Vigneux-sur-Seine (91).

Un programme d'opérations commerciales riche

Trois opérations commerciales nationales ont été mises en place depuis le début de l'année, contribuant à la notoriété des entreprises sur leurs territoires. En janvier (Les ventes privées) et mars (3 +1 =3), c'est l'offre globale de fenêtres, portes d'entrée et de garage, « Surclassez vos fenêtres et passez à l'hybride ! », qui était à l'honneur. Au mois de juin, SOLABAIE® a mis l'accent sur une nouvelle thématique autour des volets roulants solaires. Une action qui a rencontré un vif succès au regard de la multiplication des contacts générés, notamment via Internet.

L'offre promotionnelle de la rentrée a été dévoilée, mettant en lumière la collection de menuiseries hybrides et innovantes SO!. Elle sera appuyée par une distribution de plus de trois millions de flyers en boîtes aux lettres, une campagne Internet et audiovisuelle.

Des nouveautés en avant-première

Outils, produits, services…, les adhérents ont découvert en avant-première les nouveautés SOLABAIE®. Du nouveau coulissant aux nouvelles portes d'entrée SO!, en passant par le relooking du site responsive www.solabaie.fr, autant d'informations qui ont capté leur attention et apporté une vision dynamique de la marque.

SOLABAIE

Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe 150 points de vente répartis sur l'ensemble de la France. Le réseau propose aux particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués dans ses 9 usines françaises. https://www.solabaie.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 11 usines françaises. https://www.atlantem.fr

