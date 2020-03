Hermès : Goldman relève son opinion sur la valeur

30/03/2020 | 16:08

Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur l'action Hermès de 'vendre' à 'neutre', invoquant les qualités défensives de la maison française, associées à un bilan solide. Le courtier maintient son objectif de cours à 12 mois à 620 euros.



Dans une note sur le secteur européen du luxe, le bureau d'analyses a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Hermès enregistre une baisse moyenne des ventes de seulement 17% à taux de change constant cette année, surpassant ses prévisions dans le secteur de -30%.



Goldman Sachs pense qu'Hermès est géré avec des politiques d'approvisionnement strictes, limitant généralement les volumes par rapport à la demande, ce qui pourrait aider à lisser ses résultats lorsque l'environnement macro devient plus difficile.



