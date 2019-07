Hermès : UBS salue la croissance organique

23/07/2019 | 10:21

UBS salue les ventes trimestrielles dévoilées par Hermès International, l'un des trois groupes de luxe que compte le CAC 40. Le bureau d'études a confirmé son conseil d'achat et l'objectif de cours à 12 mois de 690 euros.



Au 2ème trimestre, la croissance organique du groupe a atteint 12,3% alors qu'UBS n'attendait que + 10,7%. Elle était toujours tirée par la division Maroquinerie - Sellerie (+ 12,2%, contre + 11% attendus par le consensus). Sans oublier la branche Vêtements et accessoires (+ 16,9%).



Si la direction estime que la marge opérationnelle du semestre sera légèrement inférieure à celle du S1 2018 (34,5%), suivant sa prudence traditionnelle, UBS l'attend à 35%.





