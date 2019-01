11/01/2019 | 11:57

Credit suisse a directement relevé à l'achat ('surperformance') son conseil sur l'action du groupe de luxe français Hermès International, dont le bureau d'études était jusqu'alors vendeur ('sous-performance'). Relevé de 11%, l'objectif de cours grimpe de 476 à 531 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 7%.



Le groupe est distingué pour 'son modèle économique unique' et 'la visibilité qu'offre la croissance des ventes dans un contexte incertain', indique une note de recherche. 'Dans la maroquinerie, qui concentre la moitié de l'activité et 60% des résultats attendus au titre de l'exercice 2018, la demande excède nettement l'offre', relève Credit suisse.



De plus, grâce à l'ouverture d'ateliers, Hermès devrait être en mesure d'accroître ses volumes de 7 à 8% l'an jusqu'en 2021. 'Associé à des hausses de prix plus marquées que celles des dernières années, tout cela devrait conduire le CA de la maroquinerie à croître de 10% en 2019 comme en 2020', estime Credit suisse.



Enfin, la valorisation du titre Hermès, quoique toujours élevée puisque le PER à 12 mois se situe à 34 fois, est jugée 'nettement plus raisonnable' que celle constatée en mai dernier (47 fois).









