HERMES : Berenberg relève sa recommandation à Conserver

Berenberg a relevé sa recommandation sur Hermès de Vendre à Conserver et revu à la hausse son objectif de cours de 460 à 468 euros. En juin, le broker avait dégradé sa recommandation sur le sellier à Vendre en raison de sa valorisation élevée. Selon lui, un tel niveau de cours n'était pas justifié compte tenu des risques pesant à long terme sur l'activité historiquement résistante du groupe. Le bureau d'études avait évoqué le ralentissement de la dynamique de la marque lié à la hausse de l'offre et à l'émergence du marché de l'occasion.Depuis cette dégradation, le titre a perdu environ 15%, un repli en ligne avec le reste du secteur, les investisseurs s'inquiétant d'un possible ralentissement de la demande de produits de luxe.Bien qu'à long terme, Berenberg juge que les risques restent plus élevés chez Hermès, il ne pense pas qu'ils se concrétisent à court terme.L’intermédiaire estime en revanche qu'en période de volatilité persistante, l'action devrait continuer de bénéficier de la tendance des investisseurs à "fuir vers la qualité".