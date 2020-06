HERMES : Citi initie sa couverture à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a débuté son suivi sur le titre Hermès avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 785 euros en raison d'une valorisation "fair". Marque désirable, ventes prévisibles et résilience : le fabricant de selles âgé de 183 ans est devenu l'une des marques les plus prestigieuses du luxe, avec un modèle économique éprouvé et l'une des croissances les prévisibles du secteur, tout comme sa marge opérationnelle courante et sa génération de trésorerie.Son record historique en termes de performance sur la période 1999-2019 se compare très favorablement au secteur du luxe comme à celui de la consommation discrétionnaire.En effet indique le broker, durant cette période de 20 ans, le groupe a enregistré une croissance moyenne des ventes de 11%, de l'Ebit de 13% et du bénéfice par action de 14%.Le bureau d'études souligne de plus qu'Hermès affiche un solide profil de croissance post Covid-19, et devrait connaître une reprise des marges et de la rentabilité des capitaux employés.L'analyste constate par ailleurs, que soutenue ces trois à quatre dernières années par une apparente fuite vers la qualité et la sécurité, l'action a surperformé pour être valorisé à 50 fois ses bénéfices attendus en 2021. Sa valeur d'entreprise représente 35 fois son Ebit.En 2022, Citi s'attend à ce que ces deux multiples baissent à 45 fois et 33 fois pour offrir une prime de 60% sur le secteur, conformément à sa moyenne sur 20 ans.