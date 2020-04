HERMES : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a abaissé son objectif de cours sur Hermès de 670 à 660 euros tout en réitérant son opinion Neutre après la publication du chiffre d'affaires au premier trimestre. Le broker a réduit sa prévision de bénéfice par action 2020 de 21%, celle de 2021 de 12% et celle de 2022 de 13%. Le bureau d'études affiche son scepticisme sur la reprise de le demande et de la marge post Covid-19. Il table sur un repli organique des ventes de 9% en 2020 et sur un résultat opérationnel de 1,86 milliard.La résilience du groupe du luxe est enfin largement intégrée dans la valorisation de son titre, conclut le courtier.