HERMES : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Hermès de 600 à 625 euros tout en réitérant son opinion Neutre. Le broker a révisé à la hausse ses estimations de bénéfices par action 2019-2021 d'1% en moyenne. Le broker estime que les ventes solides du premier semestre sont largement compensées par la perspective d'une forte hausse des coûts au second semestre. Le relèvement de l'objectif de cours est donc en réalité la conséquence de sa revalorisation du secteur du luxe. Le titre se traite à 42 fois ses bénéfices attendus en 2020, contre un multiple de 24 pour le secteur du luxe.Cette valorisation traduit une prime de 74% par rapport au secteur, contre une moyenne historique de 60%. Le courtier estime que cette prime élevée est justifiée à ce stade du cycle compte tenu de la dynamique des ventes et de la forte prévisibilité de la croissance des résultats.Pour autant, le nouvel objectif de cours de Credit Suisse reflète intégralement une croissance moyenne des ventes de 8% par an au cours de 15 prochaines années et une marge opérationnelle courante de 36% à perpétuité, contre un record de 34,6%.