HERMES : JPMorgan relève son objectif de cours

JPMorgan a relevé son objectif de cours sur Hermès de 440 à 470 euros tout en réitérant sa recommandation Sous-pondérer après la publication d'un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur à ses attentes comme à celles du consensus. Le broker s'attend à une pression sur les marges au second semestre en raison des changes, d'un plan d'actionnariat salarié et des investissements supplémentaires, notamment dans la cosmétique et le digital. Aussi, le bureau d'études a réduit marginalement ses estimations de marge opérationnelle courante du second semestre.