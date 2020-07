HERMES : UBS a relevé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a relevé son objectif de cours sur Hermès de 739 à 817 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker continue de penser que le groupe est l'un des plus défensifs du secteur du luxe. A long terme, le bureau d'études pense que sa croissance supérieure des ventes, son potentiel de marge opérationnelle sous estimé et son profil de croissance de rentabilité des capitaux employés soutiendront la valorisation élevée de l'action (sa moyenne sur dix ans est supérieure de 85% au secteur).A court terme, le courtier estime que le modèle d'Hermès caractérisé par un déficit d'offre et sa sous-estimation aux dépenses touristiques (35% contre 43% pour le secteur) font du groupe l'un des moins exposés aux vents contraires du Covid-19.