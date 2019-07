Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HERMES (+1,74% à 645 euros)Le groupe de luxe est soutenu par l'horloger suisse Swatch, qui après un premier semestre en berne, prévoit une croissance robuste au second semestre 2019. Le propriétaire des marques Oméga, Longines et Bréguet table sur une croissance très soutenue de ses principaux marchés, à savoir la Chine continentale, les Etats-Unis et le Japon.