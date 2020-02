HERMES : un exercice brillant malgré les troubles à Hong Kong

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hermès ne progresse que de 0,3% à 666,2 euros malgré la publication de résultats 2019 une nouvelle fois impressionnants. La prudence des investisseurs est sans doute motivée par le coronavirus. A cet égard, le gérant du fabricant des sacs "Kelly" et "Birkin", Axel Duma a annoncé constater un début de retour à la normale en Chine, où seuls quatre de ses 43 points de vente en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao sont encore fermés en raison de l'épidémie.En 2019, le groupe spécialisé dans l'"ultra luxe" a réalisé un résultat net en hausse de 9% à 1,528 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant progresse de 13% et s'élève à 2,339 milliards. La rentabilité opérationnelle courante, proche des plus hauts niveaux historiques, atteint 34%, contre 34,8 % en 2018 en raison de l'impact défavorable des couvertures de change.Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 6,883 milliards. Il progresse de 15% à taux de change courants et de 12% à taux de change constants.L'Asie hors Japon (+ 18%) poursuit sa forte croissance en Grande Chine, malgré l'impact des événements à Hong Kong au dernier trimestre, ainsi que dans les pays d'Asie du sud.Sans surprise, la croissance des ventes du sellier ont ralenti au dernier trimestre à 10,7% après +15% au troisième trimestre en raison des troubles à Hong Kong.À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe a confirmé un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 746 euros sur Hermès. Au quatrième trimestre, le broker note la bonne performance des ventes dans la zone Asie-Pacifique (+14% hors taux de change) en dépit de Hong Kong.