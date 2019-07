HERMES : un trimestre de haute volée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hermès abandonne 0,12% à 643,40 euros malgré des ventes, une nouvelle fois, très solides. Insensible aux tensions commerciales, le groupe de luxe a bénéficié au deuxième trimestre 2019 de l'insatiable appétit des Chinois pour ses sacs Kelly, Birkin et Constance. Hermès a également profité du succès de ses lignes de bijoux et de son site d'e-commerce, lancé en octobre 2018. Sur la période de trois mois close fin juin, le sellier a réalisé un chiffre d'affaires de 1,67 milliard d'euros, en croissance organique de 12,3%, contre un consensus de +11%.Contre toute attente, les ventes se sont donc accélérées après +11,6% au premier trimestre, et ce en dépit des troubles à Hong Kong, un site porteur pour l'industrie du luxe.Au premier semestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 3,284 milliards, en croissance organique de 12%. Dans son communiqué, le groupe salue une progression des ventes est très solide dans les magasins du groupe." Hermès connaît une dynamique forte des ventes au premier semestre 2019 dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers ", s'est réjoui Axel Dumas, gérant d'Hermès.À fin juin, la rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieure au niveau record publié (avant application de la norme IFRS 16) au premier semestre 2018 (34,5%), grâce à l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes, qui devrait compenser en partie l'impact défavorable des couvertures de change.À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, Hermès confirme " un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux ".En conférence de presse, le directeur financier Eric du Halgouët, a confirmé l'objectif d'une croissance annuelle de la division maroquinerie de l'ordre de 10%, avec une progression des volumes d'environ 7% et une hausse de prix de 3%.Ce matin, Bernstein a estimé que la progression dans toutes les zones géographiques témoignait de la force de la marque. Il estime toutefois que le cours de Bourse reflète déjà ces belles performances compte tenu de son parcours depuis le début de l'année (+32% depuis le 1er janvier).