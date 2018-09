Hermes International : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hermès a enregistré une marge opérationnelle courante record au premier semestre. Sur cette période, le résultat net du groupe de luxe, en progression de 17%, a atteint 708 millions d’euros, et le résultat opérationnel courant, 985 millions d’euros, en croissance de 6%. Ce dernier a représenté 34,5% des revenus contre 34,3% un an plus tôt. Outre une croissance solide, la rentabilité a bénéficié de l’impact relutif du change. Déjà publié, le chiffre d'affaires s’est élevé à 2,853 milliards d’euros et progresse de 11% à taux de change constants et de 5% à taux de change courants.À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants " ambitieux ".