Hermès International : Chiffre d'affaires 3e trimestre 2018

HERMÈS

Rapport d'informations trimestrielles à fin septembre 2018

Poursuite d'une solide croissance des ventes à fin septembre : +11% à taux constants

Le chiffre d'affaires progresse dans toutes les zones géographiques

Paris, le 7 novembre 2018

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe à fin septembre 2018 s'élève à 4 316 M€ et progresse de +11% à taux de change constants et de +7% à taux de change courants. La progression des ventes dans les magasins du groupe (+11% à taux de change constants), solide et très saine, conforte les tendances du premier semestre.

Au troisième trimestre, la croissance est particulièrement robuste (+10% à taux de change constants et +9% à taux de change courants). Elle bénéficie de la poursuite d'une belle dynamique dans toutes les zones géographiques.

Axel Dumas, Gérant d'Hermès, a déclaré : « Hermès a réalisé une croissance très solide sur les neuf premiers mois de l'année, dans toutes les régions. Forts de notre histoire et de nos succès, nous sommes optimistes pour l'avenir. »

Activité à fin septembre par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2018, le chiffre d'affaires est en croissance dans toutes les régions du monde :

L'Asie hors Japon (+14%) poursuit sa forte progression en Chine continentale et dans l'ensemble de la zone. Le magasin de Xi'an en Chine a été inauguré en septembre, après les ouvertures des magasins de Changsha en mai et de Landmark Prince's à Hong Kong en janvier. La nouvelle plateforme e-commerce hermes.cn, lancée avec succès en Chine le 17 octobre, ouvre la vente en ligne sur l'ensemble du territoire chinois.

Le Japon (+7%) confirme sa belle dynamique sans effet prix ni périmètre.

L'Amérique (+13%) est en forte croissance avec une demande soutenue. Le magasin de Las Vegas City Center a été agrandi au 3e trimestre, après le succès de l'ouverture en mai du magasin de Palo Alto au coeur de la Silicon Valley.

L'Europe hors France (+7%) et la France (+7%) réalisent de solides performances malgré des bases de comparaison élevées au 3e trimestre l'année dernière, avec notamment de belles progressions au Royaume-Uni, en Italie ainsi que dans les magasins parisiens. Le magasin de l'avenue George V à Paris rouvrira après rénovation et agrandissement au 4e trimestre.





Activité à fin septembre par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre, tous les métiers sont en croissance.

La progression de la Maroquinerie-Sellerie (+9%), en ligne avec l'objectif annuel, a été soutenue, autour de collections qui mettent en oeuvre des savoir-faire traditionnels et des matières authentiques et singulières, tant pour les classiques réinventés que pour les autres modèles comme les sacs Lindy, Verrou, Cinhetic et 24/24. L'augmentation des capacités de production se poursuit, avec la montée en puissance de la Manufacture de l'Allan inaugurée en avril au sein du pôle artisanal franc-comtois, et le lancement des maroquineries de Guyenne et de Montereau, dont l'achèvement est prévu à l'horizon 2020.

La division Vêtement et Accessoires (+15%) poursuit sa très belle dynamique. Le défilé femme printemps-été 2019, présenté à l'Hippodrome de Paris Longchamp, a rencontré un vif succès. Les accessoires de mode et les chaussures bénéficient également d'une forte demande.

Le métier Soie et Textiles (+4%) est en croissance malgré une base de comparaison record au 3e trimestre 2017, avec des collections qui allient diversité des matières et richesse des créations.

Les Parfums (+9%) montrent une belle vitalité, portés par la nouvelle variation olfactive Terre d'Hermès Eau intense vetiver et par le succès confirmé de Twilly d'Hermès, lancé en septembre de l'année dernière.

L'Horlogerie (+8%) bénéficie de la belle performance des ventes, notamment dans les magasins du groupe.

Les Autres métiers Hermès (+23%), qui regroupent la Bijouterie, l'Art de vivre et les Arts de la Table Hermès, enregistrent un fort développement sur la période, portés en particulier par la bijouterie or.

Faits marquants

À fin septembre, l'évolution des parités monétaires est défavorable et représente un impact négatif de 170 M€ sur le chiffre d'affaires.

Au cours des neuf premiers mois, Hermès International a procédé au rachat de 98 266 actions pour 56,9 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

En 2018, Hermès célèbre le thème « À vous de jouer ! ». Un fil rouge qui, bien plus qu'une récréation, nous rappelle l'importance du divertissement comme moteur de créativité, d'innovation et d'agilité.

Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le communiqué de presse du chiffre d'affaires à fin septembre 2018 est disponible sur le site Internet du groupe : http://finance.hermes.com

Prochains évènements :

8 février 2019 : publication du Chiffre d'affaires 2018

20 mars 2019 : publication des Résultats 2018

25 avril 2019 : publication du Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

4 juin 2019 : Assemblée générale des actionnaires

Informations par Zone Géographique (1)

A fin septembre Evolutions En M€ 2018 2017 Publiées à taux de change constants France 587,3 549,9 6,8% 6,8% Europe (hors France) 784,4 744,9 5,3% 7,1% Total Europe 1 371,8 1 294,8 5,9% 7,0% Japon 526,1 515,4 2,1% 7,2% Asie Pacifique (hors Japon) 1 591,9 1 462,6 8,8% 13,8% Total Asie 2 118,0 1 977,9 7,1% 12,1% Amériques 747,9 709,0 5,5% 13,0% Autres 78,2 68,4 14,3% 14,4% TOTAL 4 315,8 4 050,1 6,6% 10,7%

3ème trimestre Evolutions En M€ 2018 2017 Publiées à taux de change constants France 197,0 189,2 4,1% 4,1% Europe (hors France) 283,7 269,4 5,3% 6,7% Total Europe 480,7 458,6 4,8% 5,6% Japon 181,3 166,7 8,8% 8,1% Asie Pacifique (hors Japon) 519,0 464,1 11,8% 11,7% Total Asie 700,4 630,7 11,0% 10,7% Amériques 258,0 226,6 13,9% 14,0% Autres 23,4 21,2 10,2% 10,3% TOTAL 1 462,5 1 337,1 9,4% 9,6%

(1) Ventes par destination

Informations par Métier

A fin septembre Evolutions En M€ 2018 2017 Publiées à taux de change constants Maroquinerie et Sellerie (1) 2 155,0 2 057,6 4,7% 9,2% Vêtement et Accessoires (2) 974,9 882,7 10,5% 14,9% Soie et Textiles 363,4 362,4 0,3% 4,2% Autres métiers Hermès (3) 304,0 256,6 18,5% 23,3% Parfums 238,4 220,5 8,1% 8,7% Horlogerie 118,3 113,5 4,2% 8,4% Autres produits (4) 161,8 156,8 3,2% 4,8% TOTAL 4 315,8 4 050,1 6,6% 10,7%

3ème trimestre Evolutions En M€ 2018 2017 Publiées à taux de change constants Maroquinerie et Sellerie (1) 730,0 653,7 11,7% 11,7% Vêtement et Accessoires (2) 337,6 303,5 11,2% 11,7% Soie et Textiles 114,0 116,1 (1,8)% (1,6)% Autres métiers Hermès (3) 102,3 84,3 21,4% 21,9% Parfums 85,2 86,1 (1,1)% (0,9)% Horlogerie 41,3 38,5 7,2% 7,3% Autres produits (4) 52,0 54,9 (5,3)% (4,9)% TOTAL 1 462,5 1 337,1 9,4% 9,6%

(1) Le métier « Maroquinerie et Sellerie » comprend les sacs, l'équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage.) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.

RAPPEL PRECEDENTES PUBLICATIONS

Informations par Zone Géographique (a)

2018 2017 En M€ T1 publié T2 publié S1 publié T1 publié T2 publié S1 publié France 182,2 208,1 390,3 171,3 189,4 360,7 Europe (hors France) 239,3 261,5 500,7 229,1 246,5 475,5 Total Europe 421,5 469,6 891,1 400,4 435,8 836,2 Japon 174,9 169,8 344,8 178,9 169,9 348,7 Asie Pacifique (hors Japon) 539,8 533,1 1 072,8 507,7 490,7 998,5 Total Asie 714,7 702,9 1 417,6 686,6 660,6 1 347,2 Amériques 230,2 259,7 489,9 240,3 242,1 482,4 Autres 27,4 27,4 54,8 24,4 22,8 47,2 TOTAL 1 393,8 1 459,6 2 853,4 1 351,7 1 361,3 2 713,1

Ventes par destination.

Informations par métier

2018 2017 En M€ T1 publié T2 publié S1 publié T1 publié T2 publié S1 publié Maroquinerie et Sellerie (1) 691,3 733,7 1 425,1 695,9 708,1 1 404,0 Vêtement et Accessoires (2) 306,6 330,7 637,3 282,9 296,3 579,2 Soie et Textiles 132,4 117,0 249,4 133,8 112,5 246,3 Autres métiers Hermès (3) 95,6 106,1 201,7 83,8 88,5 172,3 Parfums 81,9 71,3 153,2 71,1 63,3 134,4 Horlogerie 34,2 42,7 77,0 33,3 41,7 75,0 Autres produits (4) 51,8 58,0 109,8 51,0 50,9 101,9 TOTAL 1 393,8 1 459,6 2 853,4 1 351,7 1 361,3 2 713,1

(1) Le métier « Maroquinerie et Sellerie » comprend les sacs, l'équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage.) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.

RAPPEL - CHIFFRES CLES DU PREMIER SEMESTRE 2018

Principales données consolidées En millions d'euros 1er semestre 2018 Exercice 2017 1er semestre 2017 Chiffre d'affaires 2 853 5 549 2 713 Croissance à taux courant vs n-1 5,2% 6,7% 11,2% Croissance à taux constant vs n-1 (1) 11,2% 8,6% 9,7% Résultat opérationnel courant 985 1 922 931 En % du chiffre d'affaires 34,5% 34,6% 34,3% Résultat opérationnel 1 037 1 922 931 En % du chiffre d'affaires 36,3% 34,6% 34,3% Résultat net - Part du groupe 708 1 221 605 En % du chiffre d'affaires 24,8% 22,0% 22,3% Capacité d'autofinancement 849 1 598 794 Investissements (hors placements financiers) 128 270 105 Capitaux propres - Part du groupe 4 789 5 039 4 564 Trésorerie nette 2 713 2 912 2 434 Trésorerie nette retraitée (2) 2 798 3 050 2 530 Effectifs (en nombre de personnes) 13 764 13 483 13 059

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d'affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) La trésorerie nette retraitée inclut les placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d'équivalents de trésorerie notamment en raison de leur maturité supérieure à 3 mois à l'origine

Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport semestriel d'activité, le communiqué de presse et la présentation des Résultats semestriels 2018 sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://finance.hermes.com





