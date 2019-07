Hermès International : Chiffre d'affaires du 2è trimestre 2019

HERMÈS

Rapport d’informations trimestrielles à fin juin 2019

Forte dynamique des ventes au premier semestre 2019

(+12 % à taux constants et +15 % à taux courants)

Paris, le 23 juillet 2019

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au premier semestre 2019 s’élève à 3 284 M€ et progresse de +12 % à taux de change constants et de +15 % à taux de change courants. La progression des ventes est très solide dans les magasins du groupe (+13 % à taux de change constants).

La croissance soutenue du deuxième trimestre (+12 % à taux de change constants et +15 % à taux de change courants) s’inscrit dans la tendance observée sur les trois premiers mois de l’année.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré : « Hermès connaît une dynamique forte des ventes au premier semestre 2019 dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers. Cette solide croissance reflète l’énergie de la création de la maison mêlant audace et savoir-faire d’exception, la pertinence de son modèle artisanal de croissance et son ancrage territorial. »

Activité à fin juin par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires progresse dans toutes les régions du monde :

L’Asie hors Japon (+18 %) poursuit sa performance remarquable, avec une dynamique très favorable en Chine continentale et une progression à deux chiffres dans tous les autres pays de la zone. Le Groupe bénéficie du succès des ouvertures et des agrandissements de magasins des derniers mois, notamment ceux de Shanghai IFC en Chine et de Marina Bay Sands à Singapour. Un nouveau magasin a été inauguré en mars à Phuket Floresta en Thaïlande. Le déploiement de la nouvelle plateforme digitale en Asie se poursuivra en fin d’année à Singapour.

Le Japon (+10 %) confirme la solidité de sa croissance. La nouvelle plateforme hermes.jp a été déployée avec succès en juin, offrant des contenus éditoriaux et des produits qui reflètent la diversité des créations de la maison.

L’Amérique (+10 %) est en forte progression à fin juin, malgré une base de comparaison élevée. Le groupe a inauguré en avril dernier son 36e magasin aux États-Unis au cœur du quartier de Meatpacking à New York, et a rouvert en juin son magasin de Waikiki à Hawaï.

L’Europe hors France (+9 %) et la France (+4 %) réalisent une belle performance. Le magasin d’Amsterdam a rouvert dans un espace agrandi en mai, et le magasin de l’avenue Stoleshnikov, dans le centre historique de Moscou, a été rénové et réaménagé en juin. En France, les ventes sont en hausse sur les derniers mois.





Activité à fin juin par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

La dynamique du premier semestre s’appuie sur une croissance solide de tous les métiers, avec une performance remarquable du métier Vêtement et Accessoires.

La progression de la Maroquinerie-Sellerie (+12 %) a été particulièrement soutenue au premier semestre, autour de collections qui allient style, savoir-faire et diversité des matières. L’objectif annuel de croissance de la division est inchangé. La demande reste très forte, tant pour les classiques de la maison que pour les autres modèles comme les sacs Mosaïque et 24/24. L’augmentation des capacités de production se poursuit avec la pose de la première pierre de la Maroquinerie de Guyenne en juin, dont l’achèvement est prévu en 2020, et l’annonce d’une nouvelle maroquinerie à Louviers à l’horizon 2021. Hermès poursuit le renforcement de son ancrage territorial en France avec l’inauguration d’un pôle de formation à Fitilieu (Isère), et l’annonce de l’agrandissement de la Ganterie-Maroquinerie de Saint-Junien (Limousin).

La division Vêtement et Accessoires (+15 %) poursuit sa très belle croissance, portée par le succès des collections de prêt-à-porter femme et homme, ainsi que des accessoires de mode et des chaussures qui rencontrent un vif succès.

Le métier Soie et Textiles (+4 %) confirme sa dynamique favorable. Il bénéficie d’une demande soutenue, de la diversité des matières, d’une créativité et de savoir-faire exceptionnels. Le site de Pierre Bénite (Rhône) sera agrandi pour accompagner le développement de la filière et accueillir deux nouvelles lignes d’impression.

Portés par les succès de Terre d’Hermès et par la nouvelle création Un Jardin sur la Lagune, les Parfums (+ 3 %) sont en croissance, malgré une base de comparaison élevée en début d’année dernière suite aux lancements notamment de Twilly d’Hermès et d’Eau de Citron noir.

L’Horlogerie (+14 %) bénéficie d’une forte performance, qui reflète la créativité des collections. La montre Galop d’Hermès, inspirée des collections de harnachement, connaît un très bel accueil.

Les Autres métiers Hermès (+19 %) enregistrent un fort développement sur le semestre, tant dans la Bijouterie que dans l’univers de la Maison.

Faits marquants

À fin juin, l’évolution des parités monétaires est favorable et représente un impact positif de 90 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au premier semestre, Hermès International a procédé au rachat de 56 030 actions pour 34 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Résultats du premier semestre 2019 et norme IFRS 16

Les résultats semestriels seront publiés le 11 septembre prochain.

Le Groupe Hermès appliquera de manière rétrospective la norme IFRS16 Contrats de location à compter du 1er janvier 2019. En conséquence, les comptes semestriels 2018 seront retraités et présentés comme si cette nouvelle norme avait toujours été appliquée. Bien que quasiment neutre au niveau du résultat net, cette première application devrait majorer d’environ 0,5 pt la rentabilité opérationnelle courante1 de chacune des périodes.

À fin juin, la rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieure au niveau record publié2 au premier semestre 2018 (34,5%), grâce à l’effet de levier généré par la forte croissance des ventes, qui devrait compenser en partie l’impact défavorable des couvertures de change.

1 Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il exclut les éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe. Pour mémoire, à fin juin 2018 la plus-value nette de 53 M€ résultant de la cession des murs de l’ancien magasin du Galleria à Hong Kong avait été exclue du résultat opérationnel courant.

2 Avant application de la norme IFRS 16.

Perspectives

À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

« À la poursuite des rêves » est le fil rouge de l’année 2019. Célébrer le rêve d’Hermès, c’est affirmer la nécessité d’oser voir plus loin, d’ouvrir le champ de l’imaginaire qui stimule la création.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin juin 2019 est disponible sur le site Internet du groupe : https://finance.hermes.com.

Prochains événements :

11 septembre 2019 : publication des Résultats semestriels 2019

24 octobre 2019 : publication du Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019

Informations par Zone Geographique (1)

À fin juin Evolutions En M€ 2019 2018 Publiées à taux de change constants France 405,8 390,3 4,0% 4,0% Europe (hors France) 544,6 500,7 8,8% 8,8% Total Europe 950,4 891,1 6,7% 6,7% Japon 400,6 344,8 16,2% 9,8% Asie Pacifique (hors Japon) 1 299,3 1 072,8 21,1% 17,7% Total Asie 1 700,0 1 417,6 19,9% 15,8% Amériques 569,2 489,9 16,2% 9,8% Autres 64,6 54,8 17,8% 17,7% TOTAL 3 284,2 2 853,4 15,1% 12,0%





2ème trimestre Evolutions En M€ 2019 2018 Publiées à taux de change constants France 221,0 208,1 6,2% 6,2% Europe (hors France) 283,0 261,5 8,2% 8,3% Total Europe 504,0 469,6 7,3% 7,3% Japon 196,5 169,8 15,7% 9,9% Asie Pacifique (hors Japon) 643,4 533,1 20,7% 18,6% Total Asie 839,9 702,9 19,5% 16,5% Amériques 299,6 259,7 15,4% 9,8% Autres 31,1 27,4 13,3% 13,2% TOTAL 1 674,5 1 459,6 14,7% 12,3%





(1) Ventes par destination

Informations par Métier

À fin juin Evolutions En M€ 2019 2018 Publiées à taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 652,4 1 425,1 16,0% 12,4% Vêtement et Accessoires (2) 754,6 637,3 18,4% 15,2% Soie et Textiles 266,6 249,4 6,9% 4,0% Autres métiers Hermès (3) 247,6 201,7 22,8% 19,4% Parfums 158,7 153,2 3,6% 3,2% Horlogerie 90,5 77,0 17,6% 14,2% Autres produits (4) 113,9 109,8 3,7% 2,4% TOTAL 3 284,2 2 853,4 15,1% 12,0%





2ème trimestre Evolutions En M€ 2019 2018 Publiées à taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 844,2 733,7 15,1% 12,2% Vêtement et Accessoires (2) 394,4 330,7 19,3% 16,9% Soie et Textiles 126,2 117,0 7,8% 5,8% Autres métiers Hermès (3) 130,9 106,1 23,4% 20,8% Parfums 74,1 71,3 3,9% 3,5% Horlogerie 47,1 42,7 10,1% 7,6% Autres produits (4) 57,7 58,0 (0,5)% (1,5)% TOTAL 1 674,5 1 459,6 14,7% 12,3%









(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.

RAPPEL PRECEDENTES PUBLICATIONS

Informations par Zone Géographique (a)

1er trimestre Evolutions En M€ 2019 2018 Publiées à taux de change constants France 184,8 182,2 1,4% 1,4% Europe (hors France) 261,6 239,3 9,3% 9,5% Total Europe 446,4 421,5 5,9% 6,0% Japon 204,2 174,9 16,7% 9,7% Asie Pacifique (hors Japon) 655,9 539,8 21,5% 16,9% Total Asie 860,1 714,7 20,3% 15,1% Amériques 269,7 230,2 17,1% 9,8% Autres 33,5 27,4 22,3% 22,2% TOTAL 1 609,7 1 393,8 15,5% 11,6%

Ventes par destination.

Informations par métier

1er trimestre Evolutions En M€ 2019 2018 Publiées à taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 808,2 691,3 16,9% 12,5% Vêtement et Accessoires (2) 360,2 306,6 17,5% 13,4% Soie et Textiles 140,4 132,4 6,0% 2,5% Autres métiers Hermès (3) 116,7 95,6 22,1% 18,0% Parfums 84,6 81,9 3,3% 3,0% Horlogerie 43,4 34,2 26,9% 22,3% Autres produits (4) 56,2 51,8 8,5% 6,8% TOTAL 1 609,7 1 393,8 15,5% 11,6%

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.





RAPPEL - CHIFFRES CLES 2018

En millions d’euros 2018 2017 Chiffre d’affaires 5 966 5 549 Croissance à taux courants vs. n-1 7,5% 6,7% Croissance à taux constants vs. n-1 (1) 10,4% 8,6% Résultat opérationnel courant (2) 2 045 1 922 en % du chiffre d’affaires 34,3% 34,6% Résultat opérationnel 2 098 1 922 en % du chiffre d’affaires 35,2% 34,6% Résultat net – Part du groupe 1 405 1 221 en % du chiffre d’affaires 23,5% 22,0% Capacité d’autofinancement 1 683 1 580 Cash-flow disponible (3) 1 447 1 340 Investissements opérationnels 312 265 Capitaux propres - Part du groupe 5 503 5 039 Trésorerie nette IFRS 3 465 2 912 Trésorerie nette retraitée (4) 3 615 3 050 Effectifs (en nombre de personnes) 14 284 13 483

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction Générale du groupe. Il exclut les éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Cash-flow disponible = capacité d'autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement - investissements opérationnels.

(4) La trésorerie nette retraitée inclut les placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison de leur maturité supérieure à 3 mois à l’origine.

Le communiqué de presse et la présentation des Résultats 2018 sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://finance.hermes.com .





Pièce jointe