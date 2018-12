Hermes International : Communiqué du 3 décembre 2018

Communiqué de presseParis, le 30 novembre 2018

HERMÈS FÊTE LA 10EÉDITION DU SAUT HERMÈS AU GRAND PALAIS

LES 22, 23 ET 24 MARS 2019

La maison Hermès, organisatrice du concours de saut d'obstacles international de niveau 5 étoiles (CSI 5*) depuis 2010, confirme sa volonté de créer un événement sportif de haut niveau et de donner au cheval sa place au cœur de Paris.

Fort de son histoire féconde avec ses cavaliers partenaires, GL events-groupe international expert des métiers de l'événementiel et spécialiste d'événements équestres - et le Grand Palais, Hermès affirme son engagement dans l'équitation et les sports équestres en organisant la dixième édition du Saut Hermès au Grand Palais.

Les 22, 23 et 24 mars 2019, le concours CSI 5*-catégorie la plus élevée de la classification de la Fédération française d'équitation (FFE) et de la Fédération équestre internationale (FEI)-réunira 50 des meilleurs cavaliers mondiaux et 20 espoirs internationaux dans la nef du Grand Palais.

Le chef de piste espagnol Santiago Varela Ullastres, expert reconnu dans le monde entier, dessinera les parcours des 10 épreuves du concours, assisté du chef de piste français Grégory Bodo et en étroite collaboration avec le cavalier Michel Robert, conseiller sportif du Saut Hermès au Grand Palais.

Chaque jour, une épreuve des «Talents Hermès», compétition originale créée en 2011 dans un esprit de transmission cher à la maison Hermès, accueillera sur la piste les jeunes de moins de 25 ans parrainés par les cavaliers du circuit CSI 5*.

Pour la troisième année une nocturne verra s'affronter les cavaliers au cours de l'épreuve de vitesse « 24 Faubourg », le samedi 23 mars.

Le Saut Hermès au Grand Palais est aussi l'occasion de célébrer le cheval «premier client» de la maison parisienne. Au-delà de la compétition, les 16 000 visiteurs pourront découvrir un spectacle inédit ainsi que des animations ludiques et festives dans les galeries du monument parisien.

Informations pratiques

La billeerie est ouverte au public.

Billets disponibles sur le site internet.sauthermes.com et dans les points de vente habituels.

Hermès propose aux licenciés de la Fédération française d'équitation (FFE)

d'assister gratuitement à la journée du vendredi 22 mars 2019.

Inscriptions en février 2019 sur le site.sauthermes.com.Places en nombre limité.

Nous vous invitons à télécharger les photos et l'affiche du Saut Hermès au Grand Palais sur le lien :hp://hermes-internationalpress.fr

Identifiant : sauthermes2019 - Mot de passe : presse.hermes