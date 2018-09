Hermes International : Communiqué du 5 septembre 2018

PARIS, LE 5 SEPTEMBRE 2018

HERMÈS OUVRE UN MAGASIN À XI'AN, DANS LA PROVINCE DE SHAANXI, EN CHINE

Un écrin de 255 m2pour découvrir le foisonnement des créations de la maison parisienne.

Située au nord-ouest de la Chine, la ville de Xi'an, l'une des quatre capitales historiques de l'Empire du milieu, accueille le 25èmemagasin d'Hermès dans ce pays. Ville de renommée mondiale elle a joué un rôle majeur dans le développement de la culture chinoise. Avec cette nouvelle adresse, Hermès continue de faire connaître la diversité de ses métiers tout en affirmant son ancrage territorial et sa confiance dans le marché chinois.

Conçu par l'agence d'architecture RDAI, cet espace de 255 m2affiche un décor minéral, en écho à l'atmosphère de l'ancienne Xi'an. Des arches en marbre bleu foncé contraste avec le mobilier en merisier, tandis que l'alternance de tons chauds au sol rythme les différents univers du magasin. L'accent mis sur les matériaux minéraux dans le dessin architectural du lieu rappelle le charme séculaire de Xi'an, tout en restant fidèles à l'identité du sellier parisien.

L'entrée s'ouvre sur une arche de marbre beige ainsi qu'un sol de mosaïque incrustée de l'ex-libris de la maison. Autre signature d'Hermès : des luminaires ornés de grecques, spécialement dessinés en 1925 pour la maison, sculptent les volumes d'un premier espace consacré à la soie féminine et masculine. De part et d'autre se déploient le prêt-à-porter féminin, la chaussure, les parfums et les collections d'accessoires. En progressant dans le magasin, les visiteurs découvrent ensuite la bijouterie-horlogerie, la maroquinerie, l'univers homme et, enfin, l'art de vivre. Les savoir-faire artisanaux exceptionnels du sellier parisien sont révélés tout au long de la visite.

« Xi'an est une étape importante pour le développement de la maison dans le nord-ouest de la Chine », fait valoir Luc Hennard, directeur général d'Hermès Chine, ajoutant : « Nous croyons à la croissance et à l'épanouissement de cette région, qui bénéficie d'un grand sens du service et propose des expériences inoubliables. »

Hermès a inauguré sa première adresse chinoise à Pékin en 1997. Le magasin de Xi'an témoigne de l'engagement d'Hermès en Chine et représente une nouvelle aventure pour la maison dans le nord-ouest du pays.

Depuis la fondation d'Hermès en 1837, six générations d'artisans entreprenants et passionnés contribuent au développement de nouveaux marchés en transmettant à leurs héritiers le culte de la belle matière, du savoir-faire d'excellence, l'amour des beaux objets faits pour durer, ainsi qu'une volonté constante d'innovation. Hermès est dirigé par Axel Dumas, gérant depuis 2013, Pierre-Alexis Dumas en est le directeur artistique général. Ils sont tous deux membres de la sixième génération de la famille fondatrice. RDAI, agence parisienne dirigée par Denis Montel, assure la conception de l'ensemble des magasins Hermès dans le monde.

L'ensemble des collections Hermès est aujourd'hui disponible dans 308 magasins exclusifs dans le monde.