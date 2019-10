Hermes International : Construction d'une nouvelle maroquinerie dans les Ardennes

Paris, le 4 octobre 2019

HERMÈS ANNONCE LA CRĒATION DE 250 EMPLOIS

AVEC LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAROQUINERIE

DANS LES ARDENNES

Hermès annonce l'implantation d'une nouvelle maroquinerie à l'horizon 2022 sur les communes de Tournes et Cliron (Ardennes). À terme, 250 artisans exerceront leurs savoir-faire d'excellence pour fabriquer des sacs dans les ateliers de la manufacture qui sera située au sein du parc d'activité de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes.

En s'appuyant sur des partenariats locaux, notamment avec Pôle emploi, ce nouveau site de production confirme l'ancrage territorial d'Hermès dans la région Grand-Est.

Il s'inscrit en cohérence avec les ambitions de développement durable du Groupe dans la construction de ses ateliers : maîtrise des consommations énergétiques et choix de technologies innovantes pour réduire l'impact carbone, qualité des espaces de travail, respect de la biodiversité du site et intégration dans le paysage, sont, par exemple, au cœur du projet.

En s'appuyant sur son modèle artisanal singulier, Hermès renforce ses activités de maroquinerie en créant des emplois pérennes et en répondant à la demande de ses clients attachés à la qualité et à la créativité de ses objets.

Depuis l'origine, Hermès valorise le travail de la main et favorise l'épanouissement des artisans à travers le développement de leurs compétences tout au long de leur carrière.

Dans une pratique de maillage et de transmission de la culture artisanale, les 18 mois de formation seront dispensés par des artisans Hermès exerçant leurs savoir-faire au sein de la Maroquinerie des Ardennes inaugurée en 2004 à Bogny-sur-Meuse.

Avec ces deux maroquineries, le pôle ardennais d'Hermès comptera à terme plus de 500 artisans. Il devient le sixième pôle maroquinier du Groupe après ceux de Paris-Val-de-Seine, de Normandie, de Franche-Comté, du Sud-Ouest et de la région Savoie-Dauphiné.

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries et a recruté plus de 2 100 artisans portant à plus de 3 400 le nombre de selliers-maroquiniers. Avec les ouvertures prochaines des maroqui- neries de Guyenne (Gironde - 2020), de Montereau (Seine-et-Marne - 2021) et de Louviers (Eure

2021), la nouvelle maroquinerie des Ardennes deviendra le 21 e site de production d'Hermès Maroquinerie Sellerie. Ils sont tous situés en France.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42* manufactures tout en développant son réseau de 310* magasins dans 49* pays. Hermès emploie plus de 14 000* personnes dans le monde, dont 8 800* en France et plus de 5 100* dans la production. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la sixième génération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements. *chiffres au 30 juin 2019