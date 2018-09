Hermes International : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Vendredi 28 septembre 2018 Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+1,66% à 575,20 euros)Le secteur du luxe est bien orienté aujourd'hui sur la place de Paris, à l'image d'Hermès, LVMH (+0,55%) et Kering (+0,54%). Kepler Cheuvreux ne croit pas à une chute brutale de la demande en Chine et reste confiant dans les performances à venir de LVMH et Kering. D'autre part, UBS a relevé son objectif de cours sur LVMH de 335 à 340 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat en prévision du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le broker estime que les ventes seront soutenues par les dépenses de la génération des millennials et une forte dynamique chez Louis Vuitton.