Hermes International : HERMÈS OUVRE SON PREMIER MAGASIN À STUTTGART (ALLEMAGNE)

Paris, le 7 août 2019

HERMÈS OUVRE SON PREMIER MAGASIN À STUTTGART (ALLEMAGNE)

Hermès a le plaisir d'annoncer l'ouverture le 12 septembre 2019 de sa première adresse dans la ville de Stuttgart, témoignage fort de sa confiance dans le marché allemand après 12 ans dans le grand magasin Breuninger.

Situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de style Bauhaus en pierre de Muschelkalkbeige, le magasin a été aménagé avec le plus grand soin par des artisans, à l'image de chaque création Hermès. En entrant depuis la Stiftstrasse, les visiteurs sont accueillis par l'emblématique ex-libris en mosaïque aux couleurs havane et chocolat, inspiré par le motif originel du magasin parisien du Faubourg Saint-Honoré.

Les « Grecques », des globes de verre moulés spécialement conçus pour Hermès en 1925, diffusent une lumière tamisée. Déployée sur 355 m², la nouvelle surface de vente est divisée en six espaces, dédiés aux métiers d'Hermès. A l'entrée, les visiteurs découvrent la soie féminine et les accessoires bijoux, plus loin, la maroquinerie, l'équitation, la bijouterie et les montres. Sur la gauche, se déploient les collections de prêt-à- porter féminin, les objets pour la maison et l'univers masculin.

Conçus par l'agence d'architecture parisienne RDAI, les lieux sont pourvus d'une façade vitrée ponctuée de structures en maille métallique qui laissent entrer la lumière naturelle. Les trois vitrines de la rue Unter der Mauer sont éclairées par des structures carrées habillées de soie.

Le sol en terrazzo, ponctué d'inclusions beige clair, nacre et cuivre, illumine l'espace, tandis que le mobilier en merisier apporte une touche chaleureuse et offre un contraste délicat avec les tapis assortis à la palette de couleurs du magasin. Les structures métalliques sont dotées d'une finition en nickel brossé et les textiles aux camaïeux de tons grège, beige et étoupe créent une atmosphère accueillante.

Faisant écho à l'esprit créatif et dynamique de la ville, cette nouvelle adresse célèbre les relations historiques d'Hermès avec l'Allemagne, qui compte 17 magasins. Elle propose une véritable immersion au cœur des métiers de la maison parisienne, à la découverte de la liberté de création et des savoir-faire uniques d'Hermès.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

Hermès Stuttgart

Stiftstraße 3

70173 Stuttgart

Lundi au Dimanche: 10h - 19h

Samedi : 10h - 18h