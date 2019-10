Hermes International : Hermès Carré Club, complètement carré au Carreau du Temple

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 10 octobre 2019

Hermès Carré Club,

complètement carré au Carreau du Temple !

Du 29 novembre au 8 décembre 2019, à Paris, sous la verrière du Carreau du Temple, Hermès propose une immersion multiforme dans l'univers de la soie. Une exposition vivante qui plonge les visiteurs dans l'imaginaire de la création et célèbre joyeusement le dessin sous toutes ses formes.

Le carré Hermès se métamorphose de saison en saison depuis sa création en 1937. Compositions cinétiques, motifs narratifs, figures imaginaires, esquisses abstraites… Sous le geste des dessinateurs de la maison, choisis par Bali Barret, directrice artistique de l'univers femme d'Hermès, et Christophe Goineau, directeur de création de la soie masculine, son allure se renouvelle, multipliant les variations. Les artistes font naître des dessins, des images, des mondes qu'ils tra- duisent dans le langage de la soie. Carrés mais aussi châles, twillys maxi ou mini, losanges, étoles et écharpes, effet wash ou toucher clas- sique, multi ou bicolore, masculin et féminin : multiples sont les propositions qui enrichissent le vocabulaire de la soie Hermès. À travers elle, ce sont les artisans et les dessinateurs que la maison célèbre : l'art et les savoir-faire se répondent.

Avec Hermès Carré Club, le carré Hermès est aujourd'hui à l'honneur le temps d'une installation interactive au Carreau du Temple. Après un voyage autour du monde, de New York à Milan, de Toronto à ­Singapour en passant par Los Angeles, Hermès Carré Club fait escale

Paris dans un format inédit. Des ateliers ludiques et conviviaux per- mettent de rencontrer et d'échanger avec les dessinateurs, fidèles complices de la maison ou nouveaux talents. Espace de découvertes et d'expérimentations, Hermès Carré Club pose un regard décalé sur ces mains qui illustrent le twill de soie, le cachemire, le coton… pour en faire des accessoires de mode et de style. L'événement, ouvert à tous, est festif, rythmé et surprenant.Avec une idée simple, celle du partage : Bienvenue au club !

Le Carreau du Temple est divisé en plusieurs espaces, comme autant d'expressions sémantiques du langage carré. Au Carré Studio, les visiteurs rencontrent les dessinateurs, les observent créer en temps réel et partagent avec eux leur passion. Alice Shirley, Cyrille Diatkine, Gianpaolo Pagni, Octave Marsal et Théo de Gueltzl, Jean-­ Simon Roch et Ugo Gattoni, Virginie Jamin et Jan Bajtlik se prêtent volontiers au jeu. C'est également l'occasion de croiser des dessina- teurs de la soie masculine - Elias Kafouros et Daiske Nomura -, le carré étant indissociable de l'allure de l'homme Hermès imaginée par Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers masculin. Ici, le carré se métamorphose sous les coups de tampon du designer Gianpaolo Pagni, là, Octave Marsal et Théo de Gueltzl actionnent à quatre mains leur gigantesque machine à dessiner.

1/2