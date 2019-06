Hermes International : Hermès annonce la création de 130 emplois sur la commune de Saint-Junien, Limousin

PARIS, LE 20 JUIN 2019

Hermès annonce la création de 130 emplois sur la commune de Saint-Junien, Limousin (France)

La ganterie maroquinerie de Saint-Junien déménagera dans une friche industrielle entièrement réhabilitée en bord de Vienne à l'horizon 2022. Ce bâtiment voisin du site actuel, d'une surface de 5000 m², accueillera à terme 260 artisans maroquiniers et gantiers pour soutenir la croissance des ventes des objets en cuir de la maison.

Acquise en 1998 par Hermès, la ganterie maroquinerie de Saint-Junien a été inaugurée en juin 2017 sur un site rénové de 1500 m2. Aujourd'hui, 130 artisans travaillent à la fabrication de gants et d'objets de petite maroquinerie. Leur savoir-faire vient enrichir l'activité gantière d'origine.

Avec ces créations d'emplois prévues, le sellier parisien affirme son ancrage régional en Nouvelle- Aquitaine. Hermès renforce le pôle artisanal Sud-Ouest qui regroupe aujourd'hui près de 630 artisans repartis sur trois sites de production : la Maroquinerie nontronnaise (Nontron, Dordogne), la Maroquinerie de la Tardoire (Montbron, Charente) et la ganterie maroquinerie de Saint-Junien (Limousin).

Au 31 décembre 2018, Hermès employait plus de 14 000 personnes dans le monde, dont 8 800 en France. Les artisans selliers-maroquiniers fabriquent les selles et articles d'équitation en cuir, les sacs, les bagages et la petite- maroquinerie dans les 16 sites de production d'Hermès, tous situés dans l'Hexagone.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.