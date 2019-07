Hermes International : Hermès confirme ses objectifs à moyen terme après un T2 supérieur aux attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Hermès International a confirmé mardi son objectif "ambitieux" de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants à moyen terme, après une nouvelle progression de ses ventes au deuxième trimestre.

Le groupe a par ailleurs indiqué que sa marge opérationnelle courante à fin juin devrait être légèrement inférieure au niveau record de 34,5% du premier semestre 2018, "grâce à l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes, qui devrait compenser en partie l'impact défavorable des couvertures de change".

Le chiffre d'affaires du sellier a atteint 1,67 milliard d'euros au cours du trimestre clos fin juin, contre 1,46 milliard d'euros à la même période de l'exercice précédent, soit une croissance de 14,7% à données publiées et de 12,3% à taux de change constants.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,61 milliard d'euros au deuxième trimestre.

Par grandes régions, le groupe a vu ses ventes progresser de 18,6% en Asie-Pacifique hors Japon à taux de change constants. En Europe, la croissance a atteint 7,3% et elle s'est établie à 9,8% dans la région Amériques.

Au niveau des divisions, la maroquinerie-sellerie a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 15,1% en données publiées et de 12,2% à taux de change constants. Hermès avait indiqué fin avril qu'il visait pour l'ensemble de l'année une croissance "de l'ordre de 10%" du chiffre d'affaires de cette division, principale contributrice au chiffre d'affaires.

Les ventes de vêtements et accessoires se sont étoffées de 16,9%, celles de la branche soie et textiles ont progressé de 5,8% et les parfums de 3,5%, à taux de change constants.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe de luxe s'est élevé à 3,28 milliards d'euros, en hausse de 15% à taux de change courants et de 12% à taux de change constants.

"La dynamique du premier semestre s'appuie sur une croissance solide de tous les métiers, avec une performance remarquable du métier Vêtement et Accessoires", a souligné l'entreprise dans un communiqué.

Les variations de change ont eu un impact favorable de 90 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du premier semestre, a précisé le groupe.

