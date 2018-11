Hermes International : Hermès confirme ses perspectives après un nouveau trimestre de robuste croissance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Hermès International a confirmé mercredi ses perspectives après avoir dégagé une nouvelle solide croissance de son activité au troisième trimestre.

Le groupe familial a maintenu son objectif "ambitieux" de moyen terme d'une "progression du chiffre d'affaires à taux constants", après une hausse de 9,4% de ses facturations à 1,46 milliard d'euros entre juillet et septembre. À taux de change constants, les ventes trimestrielles d'Hermès ont augmenté de 9,6%, après une poussée de 11,2% au premier semestre.

Le sellier a ainsi battu le consensus, qui anticipait un chiffre d'affaires trimestriel de 1,45 milliard d'euros, selon les données récoltées par Factset.

Au troisième trimestre, la dynamique commerciale d'Hermès a principalement été tirée par la zone Amériques (+14% à taux de change constants), même si toutes les zones géographiques et tous les métiers (maroquinerie-sellerie, horlogerie, parfums, vêtements et accessoires, etc.) ont contribué à la progression des facturations.

Depuis le début de l'année, c'est la zone Asie (hors Japon) qui enregistre la plus forte croissance (+13,8%), soutenue par la forte demande observée en Chine. Axel Dumas, le gérant de la maison de luxe, a d'ailleurs prédit "un bel avenir au marché chinois du luxe" lors d'une conférence téléphonique.

Le dirigeant a également tenu à rappeler que le niveau d'activité dévoilé pour le troisième trimestre s'inscrit dans la continuité du premier semestre et "confirme la solidité du modèle économique du groupe". "Aucun signe d'inversion de tendance n'est à signaler, mais nous restons vigilant", a-t-il ajouté.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires d'Hermès a totalisé 4,32 milliards d'euros, en croissance de 10,7% à taux de change constants (+6,6% en publié).

