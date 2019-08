Hermes International : Hermès dévoile son magasin rénové dans le quartier de Nihombashi à Tokyo, Japon

Paris, le 21 août 2019

HERMÈS DÉVOILE SON MAGASIN RÉNOVÉ

DANS LE QUARTIER DE NIHOMBASHI A TOKYO, JAPON

Hermès annonce la réouverture le 21 août 2019 de son magasin situé dans le Mitsukoshi de Nihombashi à Tokyo. Avec cet espace rénové, au service d'une clientèle fidèle depuis 1994, Hermès réaffirme sa confiance dans le marché japonais.

Le quartier de Nihombashi, centre de la culture et du commerce japonais depuis l'époque d'Edo, a vu l'émergence de savoir-faire comme l'ukyo-e, un procédé d'impression d'estampes à partir de gravure sur bois. La façade du magasin est ponctuée d'un motif inspiré du kumiko, une technique ancestrale japonaise d'assemblage du bois qui met en valeur son caractère naturellement chaleureux. Une étoffe de métal tissé compose un claustra semi-translucide sur la façade extérieure qui laisse entrer la lumière naturelle tout en créant un espace intimiste. Des motifs traditionnels japonais réinterprétés habillent l'intérieur du magasin.

Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, le magasin est divisé en deux espaces indépendants. Dans le premier, situé à l'entrée, les visiteurs découvrent dans une atmosphère chaleureuse les collections de soie, les accessoires de mode, les montres et les bijoux, les parfums et les objets pour la maison.

Un peu plus loin, le deuxième espace joue du contraste entre l'éclat de l'or et les couleurs sombres inspirées par les laques urushijaponaises : s'y déploient la maroquinerie, l'équitation, le prêt-à-porter et les chaussures femme et homme.

Le magasin rénové de Nihombashi Mitsukoshi exprime le désir de la maison Hermès de surprendre ses clients fidèles comme d'en enchanter de nouveaux, en leur faisant découvrir la créativité et l'artisanat d'Hermès au travers du foisonnement de ses collections.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6egénération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

Hermès Nihombashi Mitsukoshi :

1-4-1,Nihombashi-muromachi,Chuo-ku, Tokyo

Tél. +81 (0)3-3241-3311

Horaires d'ouverture : 10 heures - 19 heures