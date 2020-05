Hermes International : Hermès ouvre son magasin rénové et agrandi à Taipei, Taiwan

Paris, le 15 mai 2020

HERMÈS OUVRE SON MAGASIN RÉNOVÉ ET AGRANDI

DANS LE MALL BELLAVITA À TAIPEI, TAÏWAN

Hermès annonce la réouverture, le 15 mai 2020, de son magasin rénové et agrandi dans le mall Bellavita à Taipei. Le nouvel espace de vente se déploie désormais sur 520 m2répartis sur deux niveaux. Cet agrandissement témoigne de la confiance d'Hermès dans le marché taïwanais et réaffirme sa présence sur l'île depuis l'ouverture de son premier magasin en 1990.

Le nouveau magasin rend hommage à l'environnement de Taipei : les montagnes alentour et la végétation luxuriante sont ici évoquées par des matières minérales et naturelles, des couleurs lumineuses et des formes douces. La façade est animée de nouvelles vitrines, dont certaines sont dotées de panneaux d'écorce. Spécialement créés par l'artiste taïwanais Cheng-Tsung Feng selon des techniques traditionnelles, ils filtrent la lumière et préservent l'intimité des visiteurs.

Le magasin dispose désormais de trois entrées, toutes accessibles par l'intérieur du mall, avec au sol l'empreinte familière de l'ex-libris emblématique de la maison parisienne. L'entrée principale ouvre sur un vaste espace dont le sol en terrazzo s'étend dans tout le magasin. Le visiteur découvre d'abord la soie féminine puis, à droite, la maroquinerie, l'équitation et la petite maroquinerie. Cet espace conduit à un salon plus intime dédié à l'horlogerie et à la bijouterie, aux murs habillés d'un bleu sombre dont les ondulations rappellent les montagnes environnantes.

gauche de l'entrée principale, des vitrines en merisier aux tons chaleureux accueillent les accessoires bijoux. Le regard est ensuite attiré vers l'univers homme, délimité par un tapis en laine et soie, dont les teintes minérales évoquent la pierre locale. Cet espace est directement accessible par une deuxième entrée, dont le plafond est encadré de luminaires Grecques, globes de verre créés pour Hermès en 1925. À gauche, se déploient les parfums et le nouveau métier de la Beauté.

Pièce maîtresse de cet atrium clair et aéré, un escalier creusé dans le mur en stuc déroule une courbe qui contraste avec les lignes verticales de la rampe couleur champagne. En l'empruntant, le visiteur découvre une sculpture en papier de l'artiste locale Mia Liu réalisée pour le magasin et qui représente des gestes, référence aux savoir-faire de la maison et à la diversité des motifs et des couleurs des carrés Hermès.