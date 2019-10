Hermes International : Hermès ouvre son premier magasin à Varsovie, en Pologne

Paris, le 11 octobre 2019

HERMÈS OUVRE SON PREMIER MAGASIN À VARSOVIE, EN POLOGNE,

NOUVEAU PAYS POUR LA MAISON PARISIENNE

Hermès annonce l'ouverture le 28 novembre 2019 de sa première adresse polonaise, à Varsovie, capitale dynamique et centre culturel du pays. Le magasin est situé au rez-de- chaussée de l'emblématique hôtel Europejski, aux abords du cœur historique de la ville. Cette inauguration ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la maison parisienne tout en affirmant sa présence en Europe centrale. Cette nouvelle adresse permettra aux clients polonais et aux visiteurs de tous pays de découvrir la grande diversité des métiers et des savoir-faire Hermès.

Une restauration minutieuse a rendu toute sa splendeur à l'ensemble de l'hôtel Europejski. Jalonné de colonnes, d'alcôves et de moulures, le rez-de-chaussée classé abrite le magasin dont l'architecture a été soigneusement préservée par l'agence parisienne RDAI.

En entrant, le visiteur découvre la nef centrale du magasin et est accueilli par l'ex-libris Hermès

un duc attelé à deux chevaux et son groom - en métal brossé, incrusté dans le marbre du sol en damier. Le mobilier en merisier adoucit les lignes nettes de cet espace de 216 m 2 . De vastes tapis aux tons pastel illuminent les zones de passage, tandis que des panneaux en métal tissé coloré filtrent délicatement la lumière. Ce cadre élégant abrite la soie féminine, le parfum et les accessoires de mode, séparés des collections de maroquinerie et d'équitation par deux hautes structures en bois aux lignes géométriques. L'un des bras du transept accueille la soie et le prêt- à-porter masculins, l'autre l'horlogerie et la bijouterie. Un peu plus loin, l'univers femme se déploie dans un espace dont les murs et le plafond dessinent un continuum organique aux formes arrondies. Percé d'ouvertures qui laissent entrer la lumière et créent un jeu d'ombres subtil, ce boudoir intemporel sert d'écrin au prêt-à-porter et à la chaussure pour femme. Cette nouvelle architecture révèle une confrontation harmonieuse entre héritage et modernité. Elle témoigne de la créativité, du savoir-faire et de l'artisanat à travers la diversité des collections et des matériaux d'exception.

Depuis sa création, Hermès entretient des liens étroits avec la Pologne, où la culture équestre est bien établie. Le magasin de Varsovie insuffle une énergie nouvelle à cette relation de longue date et réaffirme ainsi l'attachement de la maison à l'Europe. Cette ouverture dans un 47epays exprime à la fois le désir de remercier les clients polonais fidèles à Hermès dans le monde entier, et permettra également à de nouveaux visiteurs de découvrir la maison à travers le foisonnement de ses créations.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6egénération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

Hermès Varsovie

Krakowskie Przedmieście 13

00-071 Varsovie, Pologne

Du lundi au samedi de 10 heures à 18 heures