Hermes International : La Holding Textile Hermès agrandit son site de Pierre-Bénite

Paris, le 22 mai 2019

LA HOLDING TEXTILE HERMÈS AGRANDIT SON SITE DE PIERRE-BÉNITE (RHÔNE)

ET CRÉERA 120 EMPLOIS DANS TOUTE SA FILIÈRE

Pour accueillir deux nouvelles lignes d'impression supplémentaires, et accompagner la montée en puissance des activités de HTH, filière textile du groupe Hermès, d'importants investissements sont entrepris.

Le site de Pierre-Bénite, qui compte 460 emplois, se déploiera d'ici trois ans sur trois bâtiments articulés autour de patios végétalisés, liés entre eux par une passerelle aérienne. Cadre de vie tout autant que lieu de production, le site comptera un nouveau restaurant d'entreprise et verra son espace logistique rénové.

Au-delà de l'augmentation des capacités de production, qui accompagne le dynamisme de la filière textile de la maison Hermès, il s'agit ici de créer de nouveaux espaces de travail. Modulables, à échelle humaine, ils permettront de développer des synergies fortes entre les collaborateurs et davantage de transversalité dans le cadre de leurs activités.

Maillon essentiel de la Holding Textile Hermès, qui compte au total 860 collaborateurs, les ateliers de Pierre-Bénite regroupent en effet les savoir-faire d'apprêt, d'impression et de finition textile.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. La Holding Textile Hermès (HTH), filière intégrée de production textile du groupe Hermès, accueille 860 collaborateurs au sein de neuf entités situées en France. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6egénération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité́ et la préservation des environnements.

