Hermes International : La valeur du jour à Paris HERMES au triple galop

En hausse de 2,36% à 546,40 euros, Hermès signe l'une des plus belles progressions du CAC 40, entraînant le reste du secteur du luxe dans son sillage (+1,8% pour Kering, + 1,5% pour LVMH). Les investisseurs s'inclinent devant la performance opérationnelle du sellier au premier semestre et sur sa capacité à marier croissance des ventes et rentabilité. Sur les 6 premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un bénéfice net de 708 millions d'euros, en hausse de 17%. Le résultat opérationnel courant a grimpé de 6% à 985 millions, faisant ressortir une marge record (pour un semestre) de 34,5%.Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,853 milliards d'euros et progresse de 11% à taux de change constants et de 5% à taux de change courants.À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants " ambitieux ".En conférence de presse, Axel Dumas, le gérant d'Hermes, a commenté ces résultats et profité de l'occasion pour faire taire les Cassandre.Contrairement aux craintes de certains analystes, le dirigeant n'a décelé aucun signe de ralentissement de la demande chinoise, moteur du secteur depuis plusieurs années.Enfin, Alex Dumas s'est félicité du succès du nouveau site Internet du groupe. L'enjeu est d'importance, la distribution on line étant un canal de vente privilégié par la fameuse génération des "milleniums" tant courtisés par les acteurs du luxe.