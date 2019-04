Hermès International : MIse à disposition du document de référence 2018

Paris le10 avril 2019, 18h45



Communiqué

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Le document de référence d'Hermès International relatif à l'exercice 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 10 avril 2019.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société :

https://finance.hermes.com

Le Document de Référence comprend :

- Le rapport d'activité annuel.

- Les comptes sociaux et consolidés 2018.

- Le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise.

- Le descriptif du programme de rachat établi en application de l'article 241-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

- Le rapport du Conseil de surveillance à l'assemblée générale.

- Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, les comptes consolidés 2018, sur les conventions et engagements réglementés et certaines résolutions à caractère extraordinaire.

- L'exposé des motifs et le texte des projets de résolutions soumises à l'Assemblée Générale des Actionnaires convoquée pour le 4 juin 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 222-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le document de référence inclut le Rapport Financier Annuel 2018 et la déclaration de performance extra-financière.





